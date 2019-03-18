Медь – технология совершенства структуры до уровня золота

Японскими учёными разработан метод преобразования меди в материал, по сути, обладающий свойствами драгоценных металлов — золота и серебра. Вещество, изготовленное из микроскопических частиц меди, обещает найти широкое применение на производстве электронных устройств, выступая заменителем золота и серебра. Новое вещество также удачно подходит для производства электронных компонентов технологий печати, поддерживающих экологически чистые способы производства. Подробнее о результатах разработки уникального материала сообщает журнал «Scientific Reports».

Реальная замена дорогих металлов электронных схем

Развитие технологии «Интернета вещей» отмечается активным ростом спроса на супер тонкие мобильные электронные устройства. Очевидно, технология «Интернета вещей» напрямую зависит от качества связи между устройствами. Качество связи обеспечивают технологичные антенны – устройства, до сего момента требующие для производства дорогих металлических композитов, включая золото и серебро.

Существующие современные методы получения наночастиц меди далеко не идеальные технологии, поскольку не обеспечивают полной очистки от примесей, которые, в итоге, остаются в структуре конечного материала. Учитывая, что примеси допускают удаление только в условиях крайне высоких температур, наночастицы меди, созданные при комнатной температуре, имеют слабую чистоту.

До настоящего момента технология очистки оставалась одним из серьёзных препятствий на пути создания экономичной альтернативы золотым и серебряным деталям электронных устройств. И вот, благодаря совместной работе специалистов университета Тохоку и горнодобывающей компании «Mitsui Mining & Smelting», удалось провести успешный синтез наночастиц меди. Материал уникален способностями перехода в твёрдое состояние в условиях более низких температур, при этом структура отличается высокой степенью чистоты.

Совершенство традиционной меди

Медь всегда рассматривалась в качестве материала привлекательного для изготовления электрических цепей. Теперь учёным удалось усовершенствовать традиционную медь путём внедрения новой технологии использования. Специалисты сумели изменить структуру меди в процессе плавки таким образом, чтобы достичь эффекта затвердевания при низких температурах.

До настоящего момента такая технология виделась невозможной, учитывая, что медь быстро взаимодействует с влагой, присутствующей в составе воздуха и деградирует. Процесс деградации способствует появлению нестабильных наночастиц. Новая методика японских учёных характерна тем, что позволяет изменять структуру углерода и тем самым достигать большей стабильности вещества, успешно преодолевая проблему нестабильности структуры металла.

Исследовательская группа надеется расширить применение технологии за пределы электроники. Отмечается, что новый материал, несомненно, будет полезен и для других сфер деятельности.