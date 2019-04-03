Один из энергоблоков голландской ПГЭС Nuon Magnum будет переведен на использование водорода к 2023 г.

Запущен инновационный проект по переводу к 2023 г. одного из трех энергоблоков голландской парогазовой электростанции (ПГЭС) Nuon Magnum на использование водорода в качестве топлива. Это будет первый в мире опыт использования водородного топлива для выработки электроэнергии в промышленном масштабе. Ожидается, что перевод одного из блоков на использование водорода позволит сократить выбросы СО 2 на 1,3 млн т в год.

ПГЭС Nuon Magnum установленной мощностью 1,32 ГВт была введена в эксплуатацию в 2014 г. в энергетическом центре близ морского порта Эмсхавен (Eemshaven) на голландском побережье Северного моря. В состав каждого из трех энергоблоков станции мощностью 440 МВт входят: газовая турбина, паровая турбина и генератор. Генподрядчик строительства станции в соответствии с заключенным в феврале 2008 г. EPC-контрактом (Engineering, Procurement, Construction) – японская корпорация Mitsubishi Heavy Industries (MHI). В настоящее время в качестве топлива на ПГЭС Nuon Magnum используется природный газ, а для охлаждения – морская вода. Станция находится в собственности и управлении энергетической компании N.V. Nuon Energy (Nuon)2 и способна обеспечить электроэнергией около 2 млн голландских домохозяйств.

В июле 2017 г. между Nuon и норвежскими компаниями Gasunie и Equinor (ранее Statoil) был подписан Меморандум о взаимопонимании в отношении реализации инновационного проекта по производству электроэнергии с использованием безуглеродного газа на базе энергооборудования ПГЭС Nuon Magnum.

В рамках проекта Equinor отвечает за производство водорода путем преобразования норвежского природного газа в водород и углекислый газ, а Gasunie – изучает вопросы транспортировки и хранения водорода на станции. СО 2 , выделяющийся в процессе производства водорода, планируется аккумулировать в подземных хранилищах у норвежского побережья. В долгосрочной перспективе Nuon планирует наладить местное производство водорода путем электролиза воды с выделением кислорода и водорода. Необходимая для электролиза энергия будет вырабатываться из ВИЭ.

В марте 2018 г. японскому концерну Mitsubisi Hitachi Power Systems (MHPS)3 было предложено изучить возможность и разработать соответствующую технологию, обеспечивающую перевод силовых турбин на 100% питание водородным топливом.

Информационно-аналитический ресурс Compelo Energy

2 Энергетическая компания, специализирующаяся в электро-, газо- и теплоснабжении потребителей в Нидерландах, Бельгии и Великобритании. Штаб-квартира Nuon находится в Амстердаме. Принадлежит шведскому государственному энергетическому концерну Vattenfall.

3 Mitsubishi Hitachi Power Systems(MHPS) - это совместное предприятие двух японских компаний: Mitsubishi Heavy Industries и Hitachi. MHPS создана путем интеграции подразделений обеих компаний, которые занимались разработкой решений для тепловых электрических станций. MHPS специализируется в области производства газовых и паровых турбин, паровых котлов и котлов-утилизаторов, систем газификации угля, а также в разработке новых систем геотермальной энергетики и охраны окружающей среды. В качестве наиболее перспективного направления рассматривается совместное производство газовых турбин. MHPS обладает технологиями производства всего спектра турбин, от турбин малой мощности до турбин большой мощности.