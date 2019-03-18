ПО "Энергокомплект": за качество и безопасность

Интервью с генеральным директором ООО "ХКА"
Аркадий Рудой: "Мы создали команду, которая хочет делать по-настоящему качественный кабель"
2 апреля 2019, 12:50
Рубрика: Производство
Метки: ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ
Отрасль: Кабельная промышленность
Внедрение инноваций сегодня является важнейшим условием обеспечения конкурентной устойчивости не только предприятия, но и страны. Инновационное развитие возможно только в тесной связке с качеством, его постоянным совершенствованием и преобразованием. Именно качество улучшает продукцию, предприятие, в итоге – окружающий мир, мотивирует на развитие и достижение устойчивого успеха.
Накануне Дня предприятия, 1 апреля, ПО «Энергокомплект» подтвердило звание лауреата Премии Правительства Республики Беларусь и удостоено высокой награды за достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента.
Совсем недавно состоялось награждение ПО «Энергокомплект» на областном уровне. Предприятие – лауреат премии Витебского областного исполнительного комитета за достижения в области качества производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества в 2018 году, победитель конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2018 года в номинации «Продукция производственно-технического назначения», удостоено специальной награды «Лучший в регионе».
В настоящее время ПО «Энергокомплект» занимает лидирующую позицию среди белорусских производителей кабельно-проводниковой продукции, входит в тройку предприятий Ассоциации «Электрокабель», объединяющей более 60 кабельных заводов стран СНГ.
Предприятием значительное внимание уделяется качеству выпускаемой продукции, внедрению высокоэффективных методов управления качеством, а также совершенствованию всех направлений деятельности.
Качество – залог успеха!