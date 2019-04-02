"Ростелеком" подключил к интернету Новый Ургал

Интервью с генеральным директором ООО "ХКА"
Аркадий Рудой: "Мы создали команду, которая хочет делать по-настоящему качественный кабель"
2 апреля 2019, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, GPON
Отрасль: Телекоммуникация (связь)
«Ростелеком» завершил строительство линий связи в поселке Новый Ургал Верхнебуреинского района Хабаровского края. Более 3000 семей теперь могут подключить полный комплекс телекоммуникационных услуг благодаря технологии GPON (оптика в квартиру).
Более 7 километров современных волоконно-оптических линий связи охватили весь многоэтажный фонд поселка. Оптика позволяет клиентам «Ростелекома» подключить высокоскоростной интернет на скорости до 70 Мбит/с и «Интерактивное телевидение» с возможностью просмотра более 265 каналов.
С приходом оптики жителям поселка стали доступны не только интернет и телевидение, но и такие современные цифровые сервисы, как «Умный дом» и «Видеонаблюдение». «Умный дом» — это инновационная система, состоящая из контроллера и подключенных к нему умных устройств, например, датчиков движения, дыма, протечки, открытия двери. При возникновении любой нештатной ситуации сервис мгновенно оповестит хозяина жилья с помощью push-уведомлений, SMS или по электронной почте. К контроллеру можно подключить до 300 датчиков и устройств — например, умных лампочек и розеток.
«Умный дом. Видеонаблюдение» от «Ростелекома» — это коробочное решение, которое включает в себя цифровую HD-видеокамеру с широким углом обзора, инфракрасной подсветкой и датчиком движения. Записи с камер транслируются в прямом эфире и сохраняются в архиве на облачном сервере от 7 до 30 дней в зависимости от тарифного плана. Управлять всей системой можно через приложение на смартфоне или планшете.
Лейла Абузова, заместитель директора филиала — директор по работе с массовым сегментом Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком»:«Мы были приятно удивлены большой популярностью видеонаблюдения среди жителей Нового Ургала. Уже более 100 домов оборудованы умной системой, а их владельцы могут контролировать происходящее удаленно из любой точки мира, где есть интернет. Радует, что новые технологии, которые мы внедряем, востребованы даже в отдаленных поселках».