СПбПУ подготовит дорожную карту новых производственных технологий для "Цифровой экономики"

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2 апреля 2019, 16:35
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) разработает дорожную карту новых производственных технологий для национальной программы (нацпроекта) "Цифровая экономика", к работе над ней вуз намерен привлечь более 300 экспертов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Петербургского политеха.
"СПбПУ был объявлен победителем в конкурсе на разработку дорожной карты по развитию сквозной цифровой технологии "Новые производственных технологий" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" до 2024 года. Исполнителем работ выступит Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) СПбПУ "Новые производственные технологии", - говорится в сообщении.
Сквозные технологии - перспективные технологии, радикально меняющие ситуацию на существующих рынках или способствующие формированию новых. Дорожные карты призваны организовать системную работу по развитию сквозных цифровых технологий. Они будут включать в себя анализ текущего состояния отраслей и технологий, определять траекторию их развития, являться главным ориентиром для оказания мер государственной поддержки.
Разработка дорожных карт ведется Минкомсвязью России в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика". Конкурс состоялся по девяти направлениям: помимо "Новых производственных технологий" дорожные карты также будут разработаны по направлениям "Большие данные", "Промышленный интернет", "Компоненты робототехники и сенсорика", "Технологии виртуальной и дополненной реальностей" и ряд других.
Разработать дорожную карту "Новые производственные технологии", как отмечается в сообщении, планируется в сжатые сроки - в течение двух месяцев. Первое обсуждение документа пройдет на VI Международном технологическом форуме "Инновации. Технологии. Производство" (Рыбинск, 15-17 апреля). К работе над проектом СПбПУ планирует привлечь более 300 экспертов - представителей органов власти институтов развития, образовательных организаций и промышленных предприятий.
"Наш университет - лидер развития и применения передовых производственных технологий в России, инициатор разработки дорожной карты "Технет" (передовые производственные технологии) НТИ. В последние годы в университете сформированы значительные компетенции в области разработок комплексных научно-технологических планов и программ, дорожных карт, программных документов научно-технического и технологического развития", - сказал проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ Алексей Боровков.
Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.