СПбПУ подготовит дорожную карту новых производственных технологий для "Цифровой экономики"

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) разработает дорожную карту новых производственных технологий для национальной программы (нацпроекта) "Цифровая экономика", к работе над ней вуз намерен привлечь более 300 экспертов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Петербургского политеха.

"СПбПУ был объявлен победителем в конкурсе на разработку дорожной карты по развитию сквозной цифровой технологии "Новые производственных технологий" в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" до 2024 года. Исполнителем работ выступит Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) СПбПУ "Новые производственные технологии", - говорится в сообщении.

Сквозные технологии - перспективные технологии, радикально меняющие ситуацию на существующих рынках или способствующие формированию новых. Дорожные карты призваны организовать системную работу по развитию сквозных цифровых технологий. Они будут включать в себя анализ текущего состояния отраслей и технологий, определять траекторию их развития, являться главным ориентиром для оказания мер государственной поддержки.

Разработка дорожных карт ведется Минкомсвязью России в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика". Конкурс состоялся по девяти направлениям: помимо "Новых производственных технологий" дорожные карты также будут разработаны по направлениям "Большие данные", "Промышленный интернет", "Компоненты робототехники и сенсорика", "Технологии виртуальной и дополненной реальностей" и ряд других.

Разработать дорожную карту "Новые производственные технологии", как отмечается в сообщении, планируется в сжатые сроки - в течение двух месяцев. Первое обсуждение документа пройдет на VI Международном технологическом форуме "Инновации. Технологии. Производство" (Рыбинск, 15-17 апреля). К работе над проектом СПбПУ планирует привлечь более 300 экспертов - представителей органов власти институтов развития, образовательных организаций и промышленных предприятий.

"Наш университет - лидер развития и применения передовых производственных технологий в России, инициатор разработки дорожной карты "Технет" (передовые производственные технологии) НТИ. В последние годы в университете сформированы значительные компетенции в области разработок комплексных научно-технологических планов и программ, дорожных карт, программных документов научно-технического и технологического развития", - сказал проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ Алексей Боровков.

О программе

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.

ТАСС