Сечин рассказал Путину об идее создания арктического кластера

"Роснефть" рассматривает возможность создания Арктического кластера на основе как собственных, так и других проектов региона, добыча нефти на нем к 2030 году может достичь 100 миллионов тонн, сообщил глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Роснефть" уже работает над привлечением стратегических партнеров в развитие кластера. В частности, интерес проявляют инвесторы с Запада и из Юго-Восточной Азии.

По словам главы "Роснефти" данный проект поможет обеспечить достижение цели по росту грузопотока по Северному морскому пути.

"В настоящее время мы рассматриваем возможность создания Арктического кластера, который в полном объеме будет работать на обеспечение этой задачи – достижения до 2024 года 80 миллионов тонн грузопотока по Северному морскому пути", - сказал Сечин.

Он сообщил, что кластер может быть создан на основе собственных и перспективных проектов в Арктическом регионе, которые могут включить в себя Ванкорский кластер, в том числе Ванкор, Сузун, Тагул, Лодочное месторождение, ряд геологоразведочных проектов Южного Таймыра.

"Например, у нас там есть совместный проект с BP, "Ермак". И перспективный Западно-Эргинский участок. На следующем этапе, при подтверждении ресурсной базы, в создаваемый кластер могут войти также и активы Восточного Таймыра, расположенные в районе Хатанги. Первоначальные геологоразведочные работы мы там провели, открыли месторождение около 80 миллионов тонн, но основной ресурс там расположен на суше. Мы продолжаем работу в этом регионе", - отметил он.

"Арктический кластер может обеспечить добычу нефти уже к 2024 году. К 2024 году – первая фаза, с ростом до 100 миллионов тонн к 2030-му. Объединенные активы станут центром привлечения стратегических инвесторов. Мы в этом ключе уже работу проводим. Проявлен интерес со стороны крупнейших западных инвесторов и из Юго-Восточной Азии", - добавил глава "Роснефти".

РИА Новости