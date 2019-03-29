В Ингушетии стартует комплексный энергетический аудит

Со 2 апреля специалисты регионального управления технического надзора Северного Кавказа и ПАО «МРСК Северного Кавказа» приступают к комплексному аудиту технического состояния электросетевого комплекса республики Ингушетия. Комиссию возглавляет директор РУТН Северного Кавказа Владимир Бесклубов.

Цель выездной проверки – детальная оценка действующей схемы электроснабжения, состояния энергохозяйства и потенциальных расходов на модернизацию и ремонт оборудования. Аудит предусматривает визуальное обследование объектов, анализ документации по ремонту и техническому обслуживанию, проверку готовности филиала к аварийно-восстановительным работам, укомплектованность резервными источниками электроснабжения, оснащение бригад необходимым инвентарем, экипировкой и средствами защиты, состояние машин и спецтехники.



В контрольном списке рабочей группы – питающие центры 110/35 кВ, воздушные линии 110/35 кВ и распределительные сети 6-10/0,4 кВ.



Основной фронт, формат и план работ обсудили накануне на совещании под руководством директора филиала «Ингушэнерго» Адама Цечоева.

«Наша главная проблема – износ основных фондов, и ее следствие – перебои в электроснабжении и низкое напряжение в сети. Решение – модернизация оборудования и строительство новых распределительных сетей требует немалых вложений и во многом будет зависеть от результатов проверки – вашего отчета с информацией о фактическом состоянии объектов с перечнем отклонений от требований действующих норм и правил. Поэтому к этому вопросу необходимо подойти максимально объективно, а мы готовы оказать любую поддержку», - подчеркнул руководитель региональной энергокомпании.

Специалисты пробудут в республике до 30 апреля, вслед за проведением энергетического аудита им предстоит проверить квалификацию инженерно-технического блока предприятия.



Напомним, техаудит электросетевого комплекса республики анонсировал в конце марта генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский в ходе рабочего визита в Ингушетию. «Наша задача – сформировать по его результатам комплексную программу и довести до нормативов укомплектованность техникой и материальным запасом», - отметил тогда глава компании «Россети».