В Санаторном и Синегорске заменят старую ЛЭП

В селах Санаторное и Синегорск, которые входят в Южно-Сахалинский городской округ, реконструируют систему электроснабжения. Энергетики уже объявили конкурс на проектно-изыскательские работы.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в «Сахалинэнерго», запланирован ремонт линии электропередачи, которая питает эти населенные пункты, а также модернизация подстанции «Санаторная». Эта ЛЭП протяженностью 22 км была построена более 45 лет назад, ей требуется серьезное обновление – время и суровая островная погода не пожалели металлические опоры.

Реконструкцию собираются проводить в два этапа. Сначала энергетики заменят существующий провод и опоры на новые. Причем проектировщики продумают вопрос о том, чтобы уменьшить длину пролетов, чтобы ЛЭП была более устойчивой к ураганным ветрам. На следующем этапе заменят оборудование на подстанции «Санаторная».

Как обещает «Сахалинэнерго», эти работы позволят обеспечить надежную подачу энергии жителям сел, предприятиям и санаторию «Синегорские минеральные воды».

SKR.su