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Модернизация

В Санаторном и Синегорске заменят старую ЛЭП

В Санаторном и Синегорске заменят старую ЛЭП

2 апреля 2019, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЭП, САХАЛИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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В селах Санаторное и Синегорск, которые входят в Южно-Сахалинский городской округ, реконструируют систему электроснабжения. Энергетики уже объявили конкурс на проектно-изыскательские работы.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в «Сахалинэнерго», запланирован ремонт линии электропередачи, которая питает эти населенные пункты, а также модернизация подстанции «Санаторная». Эта ЛЭП протяженностью 22 км была построена более 45 лет назад, ей требуется серьезное обновление – время и суровая островная погода не пожалели металлические опоры.

Реконструкцию собираются проводить в два этапа. Сначала энергетики заменят существующий провод и опоры на новые. Причем проектировщики продумают вопрос о том, чтобы уменьшить длину пролетов, чтобы ЛЭП была более устойчивой к ураганным ветрам. На следующем этапе заменят оборудование на подстанции «Санаторная».

Как обещает «Сахалинэнерго», эти работы позволят обеспечить надежную подачу энергии жителям сел, предприятиям и санаторию «Синегорские минеральные воды».

 

SKR.su

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