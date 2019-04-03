Заместитель генерального директора ОДУ Сибири Михаил Шломов в рамках КЭФ-2019 рассказал о реализации цифровых проектов Системного оператора в ОЭС Сибири

Заместитель генерального директора Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири) Михаил Шломов выступил с докладом о применении цифровых технологий в процессе управления Объединенной энергосистемой (ОЭС) Сибири на совместном заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Сибирском федеральном округе и Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение», состоявшемся в рамках 16-го Красноярского экономического форума.

В заседании под председательством полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло приняли участие главы сибирских регионов России, представители федеральных ведомств и крупных российских энергокомпаний. Основной темой мероприятия стало обеспечение энергетической безопасности субъектов Российской Федерации и повышение эффективности взаимодействия федеральных и региональных органов власти в этой сфере.

В ходе выступления Михаил Шломов отметил, что Системный оператор на протяжение нескольких десятилетий последовательно развивает цифровые системы управления электроэнергетическим режимом объединенных энергосистем, входящих в состав ЕЭС России. Применение цифровых технологий позволяет эффективно решать задачи по повышению надежности работы энергосистемы.

Заместитель генерального директора ОДУ Сибири сообщил, что в ЕЭС России созданы и совершенствуются цифровые системы автоматического регулирования частоты и перетоков активной мощности (АРЧМ), включая Центральную координирующую систему (ЦКС) АРЧМ ЕЭС и централизованные системы АРЧМ ОЭС Востока, Сибири, Урала, Северо-Запада, Юга и Кольской энергосистемы. ЦС АРЧМ ОЭС Сибири в режиме реального времени выполняет обработку свыше 4700 параметров и выдает управляющие воздействия непосредственно на семь гидроэлектростанций ОЭС Сибири. Система позволяет поддерживать уровень частоты в соответствии с требованиями стандартов, обеспечивает безаварийное регулирования перетоков мощности между частями энергосистемы, а также создает возможности для экономичной загрузки тепловых электростанций энергообъединения.

Централизованная система противоаварийной автоматики (ЦСПА), созданная в ОДУ Сибири, также базируется на применении современных цифровых технологий. ЦСПА имеет двухуровневую структуру: программно-аппаратный комплекс верхнего уровня, установленный в диспетчерском центре ОДУ Сибири и низовые устройства – на объектах диспетчеризации. Подключенные к ЦСПА в качестве низовых устройств системы локальной автоматики предотвращения нарушения устойчивости (ЛАПНУ) энергообъектов в режиме реального времени, каждые 30 секунд, осуществляют анализ десятков возможных аварийных событий в сети 500 кВ, обрабатывают более 9000 параметров, и на основе полученных данных выполняют настройку устройств противоаварийной автоматики на энергообъектах ОЭС Сибири. Эффектом от внедрения ЦСПА ОЭС Сибири является снижение воздействия аварийных событий на потребителей, в частности, объема отключаемой нагрузки.

Михаил Шломов отметил, что перспективным направлением развития цифровых технологий в ОЭС Сибири является дистанционное управление оборудованием и устройствами объектов электроэнергетики. В 2019 году ОДУ Сибири и Новосибирское РДУ совместно с компанией «Авелар Солар Технолоджи» реализуют пилотный проект по организации дистанционного управления режимом работы Майминской солнечной электростанции (СЭС) в Алтайском крае. На период с 2019 до 2025 год запланирована реализация проектов дистанционного управления оборудованием и устройствами на 20 подстанциях 110-500 кВ в ОЭС Сибири. Одним из преимуществ технологии является возможность автоматического выполнения серии команд по программам переключений, что обеспечивает сокращение времени вывода в ремонт и ввода в работу оборудования, существенно уменьшает время переключений, минимизирует риск ошибочных действий и повышает безопасность персонала энергообъектов.

Важной задачей при управлении режимом ОЭС Сибири является обеспечение возможности для использования максимальной пропускной способности существующей электрической сети без снижения требуемых параметров надежности энергосистемы. Для ее решения в 2018 году в ОДУ Сибири внедрена цифровая система мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ), которая в режиме реального времени определяет величины допустимых перетоков активной мощности, основываясь на более чем 10 000 параметрах телеметрии и с учетом изменения схемно-режимной ситуации в энергосистеме. Эффектом от внедрения системы является увеличение использования пропускной способности существующей сети на величину до 800 МВт, что обеспечивает возможность загрузки экономически эффективных тепловых и гидравлических электростанций ОЭС Сибири. Завершение внедрения СМЗУ для электрической сети 500 кВ планируется в 2019 году.

Михаил Шломов подчеркнул, что принципиальное значение для выполнения функций Системного оператора имеет надежность ИТ-инфраструктуры. Ключевую роль в этом играют центры обработки данных (ЦОД) филиалов Системного оператора. В режиме реального времени в ОДУ Сибири поступает более 30 000 параметров режима работы Объединенной энергосистемы Сибири. К 2024 году планируется увеличить их количество до 40 000. Благодаря внедрению ЦОД на 80 % повысилась эффективность использования вычислительных ресурсов, на 25 % сократились затраты на эксплуатацию и реновацию оборудования, сократилось до минимума время восстановления информационных систем, после подавляющего большинства технических сбоев в работе.