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Модернизация

Для надежности электроснабжения Зашекснинского района Череповца введен в работу еще один комплекс на ПС "Южная"

Для надежности электроснабжения Зашекснинского района Череповца введен в работу еще один комплекс на ПС Южная

3 апреля 2019, 16:09
Рубрика: Модернизация
Метки: ВОЛОГДАЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») получили разрешение на ввод в работу четвертого пускового комплекса ВЛ 35 кВ в габаритах 110 кВ «Ирдоматка» и ВЛ 35 кВ «Домозерово» цифровой ПС 110/35/10 кВ «Южная» в рамках одноименного инвестиционного проекта.

Так, была построена линия протяженностью 5,141 км, установлено: 23 промежуточные многогранные и 19 анкерных решетчатых опоры, стержневой молниеотвод. Эта линия закольцовывает ПС 110/35/10 кВ «Южная» от ПС 35/10 кВ «Ирдоматка и ПС 35/10 кВ «Домозерово» на напряжение 35 кВ. В дальнейшем планируется перевод ВЛ 35 кВ «Ирдоматка» на напряжение 110 кВ.

Напомним, что весь проект был разделен на четыре пусковых комплекса. Ранее энергетики уже построили, и ввели в эксплуатацию первый, второй и третий. Четвертый пусковой комплекс, строительство ВЛ 35 кВ в габаритах 110 кВ «Ирдоматка», ВЛ 35 кВ «Домозерово», был завершен в конце марта и предназначен для увеличения надежности электроснабжения потребителей г. Череповца и Череповецкого района в условиях развития территорий, строительства жилого сектора, социально значимых инфраструктурных объектов, а также культурно-парковых зон, торгово-развлекательных комплексов.

Данный инвестиционный проект отнесен к числу инновационных национальных и предусматривает внедрение системы АСЗУ iSAS (цифровая подстанция нового поколения), которая позволит увеличить надежность электроснабжения, сократить эксплуатационные издержки и осуществлять управление и мониторинг в удаленном доступе. Он реализуется по поручению Министерства энергетики России во взаимодействии с Правительством Вологодской области.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Вологдаэнерго"

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