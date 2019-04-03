Гидроэлектростанции РусГидро готовы к прохождению половодья

Филиалы и подконтрольные общества ПАО «РусГидро» готовы к прохождению половодно-паводкового периода 2019 года. Все необходимые мероприятия по безопасному пропуску «большой воды» утверждены и выполняются в полном объеме.

Сейчас большинство гидроэлектростанций Группы РусГидро работают в режиме, характерном для зимнего периода и осуществляют плановую предполоводную сработку водохранилищ для безопасного прохождения половодно-паводкового периода 2019 года. В рамках подготовки к пропуску половодья проведена проверка исправности и работоспособности гидротехнических сооружений, дренажных устройств, оборудования, оперативно-диспетчерской связи и локальной системы оповещения населения, сформированы запасы необходимых материалов. Завершаются все плановые ремонты основного и вспомогательного оборудования, что позволит максимально эффективно использовать повышенный приток воды для выработки электроэнергии.

Запасы воды как в водохранилищах Волжско-Камского каскада, так и в снежном покрове водосборного бассейна Волги близки к среднемноголетним значениям, приток воды в водохранилища во II квартале текущего года также ожидается средним по объему. В настоящее время наблюдается постепенный рост приточности воды в водохранилища каскада, при этом на Верхней Волге можно говорить о начале половодья.

Прохождение половодья на гидроэлектростанциях РусГидро на Северном Кавказе, в Сибири и на Дальнем Востоке также ожидается спокойным, а объем половодья – близким к среднемноголетним значениям.

Половодье – один из самых ответственных и напряженных периодов в работе ГЭС. Это время повышенной нагрузки на гидротехнические сооружения, оборудование и персонал, который должен обеспечить безопасность населения и надежность эксплуатации станции.

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС России, Минсельхоза России, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «СО ЕЭС», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.

Информация о гидрологической обстановке ГЭС, входящих в состав РусГидро, представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики. О том, как производится регулирование работы водохранилищ на примере Волжско-Камского каскада, рассказывается в видеоролике.