Губернатор Саратовской области побывал на подстанции Раховская

Сегодня губернатор Саратовской области Валерий Радаев и глава Саратова Михаил Исаев ознакомились с работой недавно реконструированной подстанции (ПС) 110 кВ Раховская - одного из важнейших энергообъектов филиала ПАО «МРСК Волги» (входит группу «Россети») – «Саратовские распределительные сети» в системе электроснабжения областного центра.

ПС 110 кВ Раховская была введена в эксплуатацию в 1977 году. Она обеспечивает электроснабжение Кировского района Саратова, 186 трансформаторных подстанций 6 кВ, 35 котельных, 17 объектов водоснабжения, 20 школ, 14 детских садов, 8 больниц, промышленных предприятия и более 50 тыс. бытовых потребителей. Мощности подстанции для подключения новых потребителей в последние годы были практически исчерпаны, требовалось ее расширение и замена оборудования.

Реконструкция проводились в три этапа, причем без отключения потребителей – в период проведения работ энергетики использовали модульную мобильную подстанцию. В ходе реконструкции на ПС 110 кВ Раховская были установлены новые силовые трансформаторы, смонтировано новейшее цифровое оборудование с возможностью телеуправления, передачи данных и контролируемых параметров на диспетчерский пункт. Теперь штатное функционирование подстанции не требует постоянного присутствия на ней персонала.

Генеральный директор ПАО «МРСК Волги» Владимир Рябикин продемонстрировал губернатору новое высокотехнологичное оборудование преимущественно отечественного производства, интеллектуальные приборы учета, системы дистанционной передачи информации.

- Реконструкция подстанции Раховская – это шаг вперед в реализации концепции цифровой трансформации электросетевого комплекса, разработанной ПАО «Россети», - отметил Владимир Рябикин. – В ближайшие годы нам предстоит масштабная работа в этом направлении - создание первой полностью цифровой подстанции, первого цифрового района электросетей, завершение формирования интеллектуальной системы учета электроэнергии, переход на новые принципы управления передачей электроэнергии. Все это в конечном итоге обеспечит рост надежности энергоснабжения потребителей и развитие новых клиентских сервисов.

Валерий Радаев отметил высокое качество реконструкции ПС 110 кВ Раховская, которое коснулось не только технического оснащения, но и внешнего вида энергообъекта, а также его безопасности и энергоэффективности.