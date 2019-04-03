Игорь Маковский обсудил с руководителем Приокского управления Ростехнадзора Василием Челенко вопросы энергетической безопасности, включая ее важную составляющую - надежную и безопасную эксплуатацию электрических сетей

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский в рамках визита в Тульскую область провел рабочую встречу с руководителем Приокского управления Ростехнадзора Василием Челенко. Стороны обсудили вопросы обеспечения энергетической безопасности при эксплуатации энергообъектов, надежность работы тульского электросетевого комплекса в отопительный период, готовность персонала и техники к ведению аварийно-восстановительных работ.

Особое внимание уделялось важности успешного проведения ремонтной кампании. Как отметил Игорь Маковский, проведение плановых ремонтных работ является одним из основных мероприятий по повышению надежности и качества электроснабжения тульского региона. На эти цели в текущем году планируется направить около 390,2 миллионов рублей.

«Наша основная задача – безопасная эксплуатация вверенного нам электросетевого хозяйства, а также обеспечение безусловной надежности энергоснабжения потребителей» - подчеркнул глава МРСК Центра - управляющей организации МРСК Центра и Приволжья.

В зоне ответственности филиала Тулэнерго будет отремонтировано силовое оборудование на 37 подстанциях 35-110 кВ. Пройдет капитальный ремонт 1 254 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 99 километров высоковольтных линий (ВЛ) 35-110 кВ и 3 634 километров линий электропередачи 0,4 - 10 кВ. От древесно-кустарниковой растительности будет расчищено 902 га трасс ВЛ напряжением 0,4-110 кВ.

В завершение встречи глава МРСК поблагодарил руководителя Приокского управления Ростехнадзора за эффективное взаимодействие в реализации приоритетной общей задачи по обеспечению надежности электроснабжения потребителей Тульской области.