Rittal расширяет систему RiLine Compact

Компания Rittal дополняет хорошо зарекомендовавшую себя шинную систему RiLine Compact, предназначенную для небольших управляющих и распределительных установок, новыми компонентами: адаптером подключения до 125 A, однополюсным приборным адаптером для силовых выключателей шириной 18 мм, а также новыми компактными устройствами управления двигателями. Система обеспечивает простую установку распределительного оборудования, рассчитанного на силу тока до 125 А, за счет чего она универсальна в применении.

С новой системой электрораспределения для напольных корпусов Rittal VX25 можно легко и безопасно производить низковольтные распределительные устройства и распределительные щиты в соответствии требованиями международного стандарта IEC61439. Компактная система сборных шин VX25 Ri4Power 185 мм позволяет производителям оборудования обеспечить оптимальное централизованное распределение электроэнергии в шкафах VX25 с номинальным током до 2100 А. Шинные системы Ri4Power и монтажные модули ISV можно легко интегрировать в систему VX25 и использовать качестве инсталляционного распределительного оборудования для питания инженерных систем здания.

VX25 Ri4Power 185 мм — система для сборки низковольтных распределительных устройств или распределения питания с высоким уровнем безопасности. Решение соответствует требованиям международного стандарта IEC 61439 и идеально подходит для интеграции с новой системой шкафов VX25. Стандартизированные компоненты Ri4Power можно крепить к поверхности шкафа любой ширины без помощи инструментов для сверления, что существенно упрощает процесс монтажа. С помощью монтажного комплекта также можно легко и быстро интегрировать другие компоненты обеих систем.

Система VX25 Ri4Power 185 мм отвечает самым высоким требованиям безопасности: решение имеет прочную конструкцию и оснащено компонентами, которые могут выполнять коммутационные операции и разъединение без вмешательства человека. Благодаря адаптерам, изготовленным по проверенной технологии, вы можете с легкостью устанавливать даже силовые выключатели небольшого размера. Выбрать оборудование для системы 185 мм легко. В сборке вам также может помочь программное обеспечение Rittal Power Engineering.

Систему модулей Ri4Power ISV для распределительных шкафов VX25 можно использовать в промышленных зданиях. Для упрощения установки дополнительных модулей в шкафу компания Rittal предлагает специальные монтажные комплекты, которые изготовлены по международному стандарту IEC 61439 и имеют сертификат подтверждения типа конструкции. Комбинация шкафов VX25 и новых модулей — проверенное решение с высоким уровнем защиты. Если вы используете оборудование в неблагоприятных условиях, мы предлагаем интегрировать систему модулей Ri4Power ISV в стандартную систему VX25 из нержавеющей стали. Модульная конструкция может быть просто и быстро спроектирована с помощью программного обеспечения Rittal Power Engineering.

Используйте все преимущества системы крупногабаритных шкафов VX25 при установке проверенных низковольтных распределительных устройств. Новая система крупногабаритных шкафов VX25 компании Rittal дает производителям оборудования значительные преимущества за счет эффективного проектирования, быстрой сборки и высокого уровня безопасности.

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