 
Подписаться на новости
Контракты

"Россети" и Siemens начнут строительство 140 цифровых подстанций в Петербурге в 2020 году

Компания "Ленэнерго (входит в группу "Россети") планирует реализовать проект по созданию цифрового района распределительных сетей совместно с Siemens в рамках программы цифровизации электросетевого комплекса. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора, главный инженер компании Андрей Майоров в ходе выставки Hannover Messe.

"Компания "Ленэнерго" планирует в 2019 году закончить проектирование цифрового района распределительных сетей. Siemens может поставить оборудование для 140 цифровых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ для проекта. Строительство должно начаться в следующем году", - сказал Майоров.

Он уточнил, что в случае реализации подобных проектов в других компаниях группы Siemens может локализовать производство оборудования для цифровых подстанций в России.

Компания "Ленэнерго" управляет почти 400 центрами питания в восьми филиалах и 27 районах электрических сетей.

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется в том числе в "МРСК Центра", "МРСК Сибири", "МРСК Северо-Запада". Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

 

ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
Уральский турбинный завод изготовит оборудование для модернизации турбины ТЭЦ АрселорМиттал Темиртау
Россия и Киргизия договорились о сотрудничестве в сфере солнечной энергетики
Росатом сдаст первую очередь объектов Центра ядерных исследований и технологий в Боливии до конца 2019 года
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно