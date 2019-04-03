Системный оператор опубликовал предварительный перечень проектов модернизации на 2022-2024 годы

В соответствии с Регламентом проведения отбора проектов модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций (Приложение № 19.3.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) Системный оператор опубликовал предварительный перечень проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций на 2022 – 2024 годы.

Прием ценовых заявок для участия в отборе проектов модернизации (КОММод) на 2022 – 2024 годы осуществлялся в период с 1 по 2 апреля 2019 г.

В указанный период подано 127 ценовых заявок (в т.ч. на 2022 год – 45 заявок, на 2023 год – 37 заявок, на 2024 год – 45 заявок) 28 участниками отбора в отношении 64 электростанций. В отношении 35 условных ГТП, допущенных к отбору, ценовые заявки не поданы либо заявлен отказ от оформления заявки.

Сводные по ценовым зонам данные о количестве и установленной мощности генерирующих объектов, в отношении которых поданы ценовые заявки для участия в КОММод на 2022-2024 годы, с разбивкой по типам проектов модернизации (модернизация турбинного и (или) котельного оборудования), опубликованы на специализированном технологическом сайте «Конкурентный отбор мощности (отбор проектов модернизации)».

В Предварительный перечень проектов и генерирующих объектов, подлежащих отбору в КОММод на 2022 – 2024 годы, включено 30 проектов (из 127 заявленных) суммарной установленной мощностью 8610 МВт, в т.ч.:

на 2022 год:

в 1 ценовой зоне – 5 проектов суммарной установленной мощностью 1660 МВт;

во 2 ценовой зоне – 3 проекта суммарной установленной мощностью 504 МВт;

на 2023 год:

в 1 ценовой зоне – 7 проектов суммарной установленной мощностью 3006 МВт;

во 2 ценовой зоне – 4 проекта суммарной установленной мощностью 635 МВт;

на 2024 год:

в 1 ценовой зоне – 6 проектов суммарной установленной мощностью 2185 МВт;

во 2 ценовой зоне – 5 проекта суммарной установленной мощностью 620 МВт.

Диапазон изменения коэффициента эффективности отобранных генерирующих объектов – показателя, по которому осуществлялся отбор проектов модернизации, и характеризующего уровень одноставочной цены на электрическую энергию в период поставки, составил:

в 1 ценовой зоне – от 1600 до 1782,77;

во 2 ценовой зоне – от 1640,13 до 2227,07.

В соответствии с требованиями Правил оптового рынка предварительный график реализации мероприятий по модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций, сформированный по результатам отбора на 2022 – 2024 год с учетом оценки возможности одновременной реализации включенных в него мероприятий, будет опубликован на специализированном технологическом сайте «Конкурентный отбор мощности (отбор проектов модернизации)» и представлен в Минэнерго России не позднее 30 апреля 2019 года.