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Модернизация

Специалисты "Челябэнерго" обеспечили надежное электроснабжение агропромышленного производства в Еманжелинском районе

Специалисты Челябэнерго обеспечили надежное электроснабжение агропромышленного производства в Еманжелинском районе

3 апреля 2019, 16:25
Рубрика: Модернизация
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Энергетики Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» завершили технологическое присоединение к электрическим сетям цеха по производству комбикормов Красногорского комбикормового завода в Еманжелинском муниципальном районе Челябинской области.

В ходе работ по созданию электросетевой инфраструктуры для современного агропромышленного предприятия энергетики построили кабельную линию электропередачи 10 кВ протяженностью 74 м и выполнили подключение новой трансформаторной подстанции классом напряжения 6/10 кВ на максимальную мощность 2500 кВт.

Новый цех по производству комбикормов, расположенный в п. Красногорский, является структурным подразделением одного из крупнейших агрохолдингов Челябинской области и России. Подключение к электросетям новой производственной площадки способствует развитию не только предприятия, но и территории, обеспечивая новые рабочие места для жителей Еманжелинского района.

Все работы произведены в рамках реализации программы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».

Компания: Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"

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