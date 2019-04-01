Специалисты "Челябэнерго" обеспечили надежное электроснабжение агропромышленного производства в Еманжелинском районе

Энергетики Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» завершили технологическое присоединение к электрическим сетям цеха по производству комбикормов Красногорского комбикормового завода в Еманжелинском муниципальном районе Челябинской области.

В ходе работ по созданию электросетевой инфраструктуры для современного агропромышленного предприятия энергетики построили кабельную линию электропередачи 10 кВ протяженностью 74 м и выполнили подключение новой трансформаторной подстанции классом напряжения 6/10 кВ на максимальную мощность 2500 кВт.

Новый цех по производству комбикормов, расположенный в п. Красногорский, является структурным подразделением одного из крупнейших агрохолдингов Челябинской области и России. Подключение к электросетям новой производственной площадки способствует развитию не только предприятия, но и территории, обеспечивая новые рабочие места для жителей Еманжелинского района.

Все работы произведены в рамках реализации программы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».