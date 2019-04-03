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Мероприятия

В Минэнерго России начали подготовку к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В Минэнерго России начали подготовку к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

3 апреля 2019, 13:59
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНЭНЕРГО

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Минэнерго

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел совещание по подготовке и проведению празднования в 2020 году 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

«По моему глубокому убеждению, отрасль, которая сыграла такую важную роль в период Великой Отечественной Войны и стала основой экономической мощи современной России, должна представить себя в дни торжеств достойно», - отметил в приветственном слове Александр Новак.

Александр Новак подчеркнул важность участия всех организаций топливно-энергетического комплекса в подготовке и проведении праздничных мероприятий на отраслевом уровне.

Участники заседания обсудили основные подходы,  концепцию и план мероприятий празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

«Важно, чтобы праздничные мероприятия имели воспитательно-патриотическое значение, демонстрировали неразрывную связь поколений, верность славным трудовым традициям», - отметил Александр Новак. 

Ключевой идеей мероприятий и предстоящих торжественных событий к 75-летию Победы определен слоган «Энергия Великой Победы: эстафета поколений».

Компания: Министерство энергетики РФ

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