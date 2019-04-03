В России разрешат проектировать пешеходные мосты из алюминия

Пешеходные мосты из алюминия разрешат проектировать в России, соответствующий свод правил будет принят в течение месяца. Об этом на международном форуме "Алюминий в архитектуре и строительстве" сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков.

Как сообщалось, внедрение передовых технологий в строительстве и проектировании, а также поэтапный отказ от устаревших технологий входят в число задач национального проекта "Жилье и городская среда", рассчитанного до 2024 года.

"Сейчас уже разработан свод правил [по проектированию пешеходных мостов из алюминия], и в течение буквально месяца в отношении пешеходных мостов будет принят. А дальше уже будет обсуждение, можно ли делать таким образом и с применением таких материалов автомобильные мосты. Тут больше технических вопросов, чуть больше провести исследований, но мы будем настойчиво, последовательно этим заниматься", - сказал Волков.

Замминистра также пояснил ТАСС, что сейчас в России разрешено проектировать пешеходные мосты из различных видов материалов, но алюминия среди них нет.

"Алюминиевая промышленность развивается бурно, появилось много новых сплавов, новые технологии. Есть очевидное преимущество от применения алюминия в мостостроении, но нет опыта", - добавил Волков.

В свою очередь, сопредседатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская на открытии форума сообщила, что алюминий в мире востребован и широко применяется в области строительства и архитектуры из-за легкости конструкций, однако в России он практически не используется из-за отсутствия необходимых разрешительных документов.

"Во всем мире он применяется широко десятилетиями, но у нас проектировщики и архитекторы неохотно закладывают этот материал в свои объекты, ссылаясь на отсутствие нормативной базы", - сказала Казовская.

Преимущества конструкций

Как следует из тезисов организаторов к пресс-конференции форума, на сегодня несущая способность алюминиевой конструкции равняется несущей способности стальной, при этом она в два-три раза легче и сейчас широко применяется в области строительства в мире, в том числе при возведении небоскребов. В материалах также говорится, что в настоящее время в мире насчитывается 250 тыс. пешеходных и велосипедных мостов из алюминия, в России на сегодня таких сооружений шесть.

Свод правил на пешеходные мосты разработал Московский государственный строительный университет (МГСУ) на основании специальных расчетов, моделирования и экспериментов. Также МГСУ разработал свод для автомобильных мостов из алюминия, но этот документ пока находится на стадии обсуждения и оценки безопасности применения таких конструкций, пояснил замминистра.

ТАСС