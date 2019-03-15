Завод "Энергокабель" принял участие в главных деловых событиях кабельной отрасли – Международной выставке Cabex-2019 и Всероссийском кабельном конгрессе

В конце марта в столице с успехом прошла Международная выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex, восемнадцатая по счету. Это ежегодное трехдневное мероприятие по праву считается самым значимым и масштабным деловым событием для отечественного кабельного рынка.

На одной площадке в Москве, на территории КВЦ Сокольники, собираются ведущие российские и зарубежные производители и поставщики кабелей, проводов, сопутствующих аксессуаров, электромонтажных изделий и материалов для производства кабеля, оборудования для прокладки кабеля и монтажа. Именно здесь демонстрируются новейшие достижения в области производства кабельно-проводниковой продукции. Выставка традиционно привлекает тысячи посетителей, в числе которых – специалисты в сфере электроэнергетики, связи и телекоммуникаций, электротехнического машиностроения, представители горнодобывающего комплекса, нефтегазового комплекса, строительно-монтажных организаций.

Важная особенность мероприятия – насыщенная деловая программа. Уже во второй раз в рамках Cabex-2019 проходит Всероссийский кабельный конгресс, где обсуждаются самые актуальные вопросы, стоящие перед кабпромом, современные тренды развития рынка кабельной продукции, насущные проблемы и вызовы. Помимо топ-менеджмента ведущих отечественных предприятий – производителей и потребителей кабельной продукции, в дискуссиях принимают участие руководители профильных федеральных министерств и ведомств, представители законодательной власти Российской Федерации и Комитета Союзного государства.

В 2019 году, по оценкам организаторов, Кабельный конгресс посетили более 1000 специалистов. В числе спикеров выступили представители целого ряда авторитетных отраслевых организаций, включая ОАО «ВНИИКП», Ассоциацию «Электрокабель», Международную Ассоциацию «Интеркабель», Ассоциацию «Честная позиция», Проект «Кабель без опасности» и др. Разумеется, АО «Завод «Энергокабель» как добросовестный игрок рынка кабельно-проводниковой продукции, активный член названных ассоциаций и участник многих важнейших для отрасли инициатив, не остался в стороне. В частности, на Втором Всероссийском кабельном конгрессе выступил с докладом Председатель Совета Директоров Завода «Энергокабель», известный в отрасли эксперт Дмитрий Викторович Пташинский. На одной из ключевых тематических секций, посвященных различным аспектам безопасного применения и сертификации кабельной продукции, современным материалам и новым прогрессивным видам кабельных изделий, он подробно рассказал о том, что и как надо проверять, чтобы не стать жертвой обмана производителей кабельной продукции. Информативное выступление Дмитрия Викторовича вызвало живой интерес и, по признанию слушателей, стало одним из самых ярких и запомнившихся в секции «Аспекты безопасности. Проект «Кабель без опасности». Текущие достижения и планы развития».

Завод «Энергокабель» принял активное участие не только в Кабельном конгрессе, но и в выставке Cabex-2019, которая в этом году прошла с особенным размахом. И организаторы, и гости отметили, что площадка стала больше, экспозиция выросла, а экспоненты более креативно подошли к организации стендов и интерактивных мероприятий. В число самых продуманных стендов вошел и стенд Завода «Энергокабель». Предприятие представило широкий спектр образцов своей лучшей, давно признанной рынком, высококачественной кабельной продукции, а также самые свежие и перспективные новинки. Пользовались интересом посетителей кабели силовые на напряжение до 6 кВ, кабели контрольные, провода и кабели для электрических установок, кабели для систем пожарной сигнализации, малогабаритные, для цепей управления и контроля, для систем управления и сигнализации, кабели телефонные, кабели для метрополитена. На протяжении трех дней представители завода проводили презентации и деловые переговоры и по итогам оценивают Cabex-2019 как насыщенное и плодотворное мероприятие и благодарят гостей выставки за интерес, а партнеров – за доверие, признание проделанной работы и продуктивный обмен опытом.

На мероприятии не раз подчеркивалось: здоровое функционирование отрасли, ее динамичное развитие напрямую зависит от активности каждого игрока кабельного рынка, и АО «Завод «Энергокабель» рад Cabex как прекрасной возможности проявлять эту активность, двигаться вперед вместе с прогрессивным сообществом коллег и экспертов, вносить свой вклад в рост потенциала отечественного кабпрома и подавать пример ответственного и честного подхода к работе.