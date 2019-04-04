Алексей Господарёв встретился с полномочным министром посольства Нигерии в России Норманом Вокома

Интервью с генеральным директором ООО "ХКА"
Аркадий Рудой: "Мы создали команду, которая хочет делать по-настоящему качественный кабель"
4 апреля 2019, 14:59
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, НИГЕРИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
Директор Департамента международного сотрудничества Министерства энергетики Российской Федерации Алексей Господарёв принял Полномочного министра Посольства Федеративной Республики Нигерия в Российской Федерации Нормана Вокома.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах развития российско-нигерийского сотрудничества в области энергетики, в частности в электроэнергетике, сфере возобновляемых источников энергии, включая солнечную энергетику.
По итогам переговоров достигнута договоренность продолжить обмен информацией по возможным совместным проектам сотрудничества на взаимовыгодных условиях.