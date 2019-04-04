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Встречи

Алексей Господарёв встретился с полномочным министром посольства Нигерии в России Норманом Вокома

Алексей Господарёв встретился с полномочным министром посольства Нигерии в России Норманом Вокома

4 апреля 2019, 14:59
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, НИГЕРИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Минэнерго, Нигерия

Директор Департамента международного сотрудничества Министерства энергетики Российской Федерации Алексей Господарёв принял Полномочного министра Посольства Федеративной Республики Нигерия в Российской Федерации Нормана Вокома.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах развития российско-нигерийского сотрудничества в области энергетики, в частности в электроэнергетике, сфере возобновляемых источников энергии, включая солнечную энергетику.

По итогам переговоров достигнута договоренность продолжить обмен информацией по возможным совместным проектам сотрудничества на взаимовыгодных условиях.

Компания: Министерство энергетики РФ

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