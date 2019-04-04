Алексей Господарёв встретился с полномочным министром посольства Нигерии в России Норманом Вокома

Директор Департамента международного сотрудничества Министерства энергетики Российской Федерации Алексей Господарёв принял Полномочного министра Посольства Федеративной Республики Нигерия в Российской Федерации Нормана Вокома.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах развития российско-нигерийского сотрудничества в области энергетики, в частности в электроэнергетике, сфере возобновляемых источников энергии, включая солнечную энергетику.

По итогам переговоров достигнута договоренность продолжить обмен информацией по возможным совместным проектам сотрудничества на взаимовыгодных условиях.