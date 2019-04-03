ФСК ЕЭС реконструировала линию электропередачи, выдающую мощность Верхнетагильской ГРЭС

Проведена реконструкция ЛЭП 220 кВ «Верхнетагильская ГРЭС – Песчаная 3» в Свердловской области. Работы направлены на повышение надежности выдачи мощности Верхнетагильской тепловой электростанции и электроснабжения потребителей Новоуральска, в том числе крупнейшего в мире предприятия по обогащению урана – Уральского электрохимического комбината.

На обновленном участке установлены 20 стальных решетчатых опор, осуществлен монтаж более 20 км сталеалюминевых проводов и стальных грозотросов. На опорах смонтирована новая страховочная система в виде жестких анкерных линий для безопасного подъема электромонтеров на высоту.

Для снижения рисков, связанных с жизнедеятельностью птиц, второй по значимости причин технологических нарушений после гроз, на ЛЭП установлены противоприсадочные устройства.

Линия электропередачи 220 кВ «Верхнетагильская ГРЭС – Песчаная 3» состоит из одной цепи. Общая протяженность ЛЭП составляет 14 км.