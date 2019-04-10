"Камский кабель" представит новые продукты для нефтегазовой отрасли

С 15 по 18 апреля «Камский кабель» примет участие в выставке «Нефтегаз-2019» в ЦВК «Экспоцентр».

Новые продукты, перспективные разработки - на нашем стенде №82D95 в павильоне 8, зал 2!

В этом году мы представим вниманию посетителей новые кабели для погружных электронасосов и кабели торговой марки EPRON:

КПвПпОПБЛ-130 - с изоляцией из сшитого полиэтилена и композиции боксополимера пропилена с этиленом,

- с изоляцией из сшитого полиэтилена и композиции боксополимера пропилена с этиленом, КСБП-230 - с изоляцией из этиленпропиленовой резины и оболочкой из свинцового сплава

- с изоляцией из этиленпропиленовой резины и оболочкой из свинцового сплава КЭнДБкП-160-4 - с изоляцией из термопластичного полиуретана

- с изоляцией из термопластичного полиуретана КПпБПТ-120+ТК - для прогрева НКТ с капиллярной трубкой для подачи реагентов

- для прогрева НКТ с капиллярной трубкой для подачи реагентов РРГнг(А)-HF ХЛ - хладостойкий силовой кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины

- хладостойкий силовой кабель с изоляцией из этиленпропиленовой резины РЭБРнг(А) FR HF – пожаробезлопасный силовой кабель с изоляций из этиленпропиленовой резины

Ждем Вас на стенде №82D95, чтобы продемонстрировать образцы новой продукции, ответить на вопросы и помочь в выборе необходимых кабелей и проводов. На стенде будут работать технические специалисты, начальник и менеджеры отраслевой группы «Нефть», которые проконсультируют по номенклатуре, техническим характеристикам продукции, условиям сотрудничества и другим интересующим вопросам.

«Камский кабель» является одним из крупнейших производителей кабельной продукции с полувековым опытом поставок на стратегические объекты страны, ближнего и дальнего зарубежья. Производство нефтекабелей является одним из значимых направлений предприятия. Номенклатура продукции для добычи нефти насчитывает более 20 наименований.

Стенд завода «Камкабель» расположен в павильоне 8, зал 2, №82D95.

Место проведения: ЦВК «Экспоцентр», Москва, Краснопресненская набережная, 14.

Время работы выставки: 15 – 17 апреля 2019 г. с 10:00 до 18:00, 18 апреля 2019 г. с 10:00 до 16:00.

Сайт выставки: www.neftegaz-expo.ru

Пройти регистрацию и получить электронный билет: http://www.neftegaz-expo.ru/ru/visitors/ticket/?step=step1

Будем рады видеть вас на нашей экспозиции!