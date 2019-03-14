Константин Носков открыл второй модуль образовательной программы для СDTO

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков открыл второй модуль дипломной образовательной программы для директоров и команд по цифровой трансформации компаний (Chief Digital Transformation Officer, СDTO).

Второй модуль прошел с 27 по 31 марта. Он был посвящен управлению на основе данных, стратегической аналитике и способам повышения эффективности компании.

В рамках модуля участники программы изучали основы стратегической аналитики и расчетов моделей эффективности под руководством профессора Queen’s School of Business Юрия Левина, а также слушали выступления экспертов по типологии и подходам к управлению данными, концепциям информационных систем, кибербезопасности, интернету вещей, машинному обучению и т.д.

На открытии модуля Константин Носков рассказал о деятельности Минкомсвязи России в рамках развития цифровой экономики и пожелал удачи всем «цифровым офицерам» – будущим CDTO страны.

«Скорость изменений в мире нарастает каждый день. Это нужно осознать и постоянно меняться и трансформироваться самим, – считает министр. – Я с удовольствием поддерживаю все активности и проекты в данном направлении, в том числе бизнес-школу СКОЛКОВО, и благодарю коллег за организацию данной программы».

Он рассказал, что министерство много вкладывает в развитие инфраструктуры связи, занимается вопросами кибербезопасности, законодательством и подготовкой кадров. «Теперь в каждом министерстве есть свой CDTO, – напомнил Константин Носков. – Мы работаем в команде, стараемся как можно чаще общаться, слышать друг друга и вместе развиваться».

По его словам, «не существует готовых моделей цифровой трансформации, которые можно вот так вот взять и применить в своих организациях». Он пожелал участникам программы слушать преподавателей и экспертов, впитывать знания, чтобы думать над собственными моделями цифровой трансформации.

Впереди в программе еще два модуля и две международные стажировки. Участники будут в группах и самостоятельно работать над стратегиями и планами цифровой трансформации своих компаний. Результатом работы каждого студента станет дорожная карта трансформации организации.

Партнеры программы – Минкомсвязь России и Минэкономразвития России. Технологические партнеры – SAP, Schneider Electric, Siemens, IBM, Dasso Systems и др.

В настоящий момент идет набор на второй поток программы, который стартует 25 сентября 2019 года.