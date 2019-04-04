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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

НИК D1 РНК СИГРЭ на Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии СИГРЭ

НИК D1 РНК СИГРЭ на Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии СИГРЭ

4 апреля 2019, 15:40
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК D1
Отрасль: Электроэнергетика 

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17 апреля 2019 года в конференц-зале АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Каширское шоссе, дом 22, корпус 3) пройдет Отчетная конференция по итогам 47-й Сессии СИГРЭ, которая состоялась 26-31 августа 2018 года в Париже.

НИК D1 РНК СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики» примет активное участие в работе Отчетной конференции РНК СИГРЭ.

В рамках параллельных сессий по направлениям исследований руководитель НИК D1 РНК СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики», представитель РФ в ИК D1, д.т.н. А.З. Славинский представит Презентацию «Основные направления мониторинга, диагностики и испытаний электротехнического оборудования по итогам 47-ой Сессии СИГРЭ».

В Презентации будет представлены:

1) Информация по ИК D1, который занимается изоляционными материалами и методиками диагностирования основного электрооборудования.

Технические направления ИК D1 по рабочим группам:

  • электроизоляционные материалы для электротехники (12 РГ);
  • новые методы испытаний (6 РГ);
  • диагностические методы и связанные с ними правила научных исследований (7 РГ).

2) Обзор международных рабочих групп ИК D1 СИГРЭ, открытых для участия.

3) Обзор основных тенденций развития и применения систем изоляции HVDC, экология, надежность, диагностика и испытания электротехнического оборудования по итогам 47-й Сессии СИГРЭ

4) На полях 47-ой Сессии СИГРЭ компании Mehru и «Изолятор» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве и взаимодействии в рамках реализации проекта создания совместного предприятия (СП) по организации на территории Индии производства высоковольтных вводов высокого напряжения с твердой RIP-изоляцией.

5) Обзор приоритетных тем 48-ой Сессии СИГРЭ по ИК D1, которая пройдет в Париже с 23 по 28 августа 2020 года.

По ИК D1 от России на 47-ой Сессии СИГРЭ было представлено три доклада.

Авторы доклада «Использование оптической спектроскопии для контроля качества минеральных трансформаторных масел», члены НИК D1 РНК СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики», профессор кафедры ЭСиС М.Ш. Гарифуллин, профессор кафедры ЭСиС В.К. Козлов (КГЭУ) представят Постер на русском языке на Отчетной конференции.

В плане описания кейсов внедрения цифровых технологий подготовлена информация «Новейшая интегрированная система SMOAT крупнейшего итальянского системного оператора передачи электроэнергии Terna S.p. A.» по материалам ИК D1.

НИК D1 примет участие в выставочной экспозиции Отчетной конференции РНК СИГРЭ и предоставить экспонаты - макеты инновационной продукции завода "Изолятор".

На настоящий момент на конференцию зарегистрировано 18 представителей от НИК D1.

Материалы по теме:

  • Новость о проведении Отчетной конференции РНК СИГРЭ по итогам 47-й Сессии СИГРЭ: ссылка.
  • Регистрация участников Отчетной конференции: ссылка.

Компания: РНК СИГРЭ

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