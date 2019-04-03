Начато производство новых гидрогенераторов для Майнской ГЭС

На Майнской ГЭС в рамках реализации программы комплексной модернизации генерирующих объектов РусГидро будут заменены все три гидроагрегата (турбины и генераторы). Производство новых гидрогенераторов начато на российском предприятии НПО «ЭЛСИБ».

Майнская ГЭС установленной мощностью 321 МВт расположена ниже крупнейшей электростанции России – Саяно-Шушенской ГЭС – и выполняет функции ее контррегулятора. Водохранилище Майнской ГЭС регулирует колебания уровня воды, которые возникают при смене режимов Саяно-Шушенской ГЭС. Таким образом, самая мощная ГЭС России может без последствий для водопользователей ниже по течению изменять свою мощность в соответствии с потребностями энергосистемы.

Первый гидроагрегат Майнской ГЭС был введен в эксплуатацию в 1984 году. К настоящему времени гидросиловое оборудование станции выработало свой ресурс. В связи с этим было принято решение о замене как генераторов, так и турбин. Новые турбины также будут изготовлены в России – на предприятиях концерна «Силовые машины»; на текущий момент завершается согласование технического проекта. Пуск первого обновленного гидроагрегата станции намечен на конец 2021 года, завершить замену гидроагрегатов планируется в 2023 году.

Модернизация Майнской ГЭС не ограничивается гидросиловым оборудованием. Уже заменено устаревшее оборудование распределительного устройства на современное КРУЭ 220 кВ, а также генераторные выключатели и электрические защиты. Реализуется проект замены силовых трансформаторов станции.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.