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Модернизация

Новую ТЭЦ в Хабаровске построят к 2025 году

Новую ТЭЦ в Хабаровске построят к 2025 году

4 апреля 2019, 17:50
Рубрика: Модернизация
Метки: МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЭС, ТЭЦ, ТЭК

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Новая теплоэлектростанция в Хабаровске, которая заменит одну из действующих, будет построена к 2025 году, сообщил журналистам глава Хабаровского края Сергей Фургал в четверг.

"ТЭЦ-4 будет строиться, есть четкий план, есть проект, место, где она будет строиться . <...> К 2025 году должны эту ТЭЦ по плану построить", - сказал он.

Глава региона добавил, что после завершения главгосэкспертизы необходимо будет определиться с характеристиками топлива, поскольку такие объекты не могут строиться под один вид топлива, и с этим, по словам губернатора, есть определенные сложности.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Дальневосточная генерирующая компания" (входит в группу "Русгидро"), новую ТЭЦ планируется построить на площадке устаревшей ТЭЦ-1, как ожидается, она заменит этот объект. Проектирование должно завершиться к середине 2020 года.

Ранее глава "Русгидро" Николай Шульгинов сообщал журналистам, что компания планирует в рамках новой программы модернизации тепловых электростанций построить и модернизировать пять станций на Дальнем Востоке - речь, помимо хабаровской ТЭЦ-4 мощностью 344 МВт, шла о строительстве Артемовской ТЭЦ-2 мощностью 455 МВт для замещения Артемовской ТЭЦ, которая выводится из эксплуатации, строительстве второй очереди Якутской ГРЭС-2 мощностью 144 МВт для замены Якутской ГРЭС. Модернизацию планируется провести на Владивостокской ТЭЦ-2 мощностью 203 МВт и Комсомольской ТЭЦ-2 мощностью 120 МВт.

 

ТАСС

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