Объем необходимых инвестиций для модернизации энергетического сектора Румынии составит € 30 млрд к 2030 г.

Согласно проекту энергетической стратегии Румынии, стране необходимо инвестировать от € 15 до € 30 млрд к 2030 г. в свой стареющий и перестающий отвечать современным требованиям энергетический сектор. Возможно, в дальнейшем потребность в инвестициях увеличится и в период с 2031 г. по 2050 г. понадобится еще € 15 млрд. Потребность в инвестициях испытывают электроэнергетика, нефтегазовая и горнодобывающая промышленность, а также инфраструктура всего энергетического сектора.

Страна является экспортером электроэнергии, но до 10% внутреннего потребления природного газа и почти 70% потребления нефти обеспечивает за счет импорта. В настоящее время Министерство энергетики планирует получить отзыв на разработанную национальную энергетическую стратегию на 2019-2030 годы, в которой будет определен комплекс инвестиционных целей, главным образом, в области газовой и электрической инфраструктуры, межсистемных соединений и генерации. Большинство из действующих в стране электростанций введены в эксплуатацию свыше 30 и 40 лет назад и требуют замены.

Суммарная установленная мощность генерации в стране составляет 25 ГВт, из которых на тепловую генерацию приходится примерно 50% (из которых 30% ТЭЦ), 30% – на гидро-, 5% – на атомную, 10% – на ветровую и 5% – на солнечную генерацию.

В рамках проекта Энергетической стратегии ожидается увеличение производства электроэнергии с 63 ТВт*ч в 2017 г. до 77 ТВт*ч в 2030 г. и до 86 ТВт*ч в 2050 г.

Среди потенциальных проектов по замене старых генерирующих активов основными являются: строительство двух новых энергоблоков на площадке Чернаводской АЭС (несмотря на трудности привлечения инвесторов в проект, в связи с его высокой стоимостью); строительство ГЭС стоимостью € 1 млрд и проведение разведки офшорных газовых месторождений в Черном море. Планируется также инвестировать в развитие интеллектуальной сети (smart grid) и инфраструктуру учета электроэнергии, а также в развитие систем передачи газа и электроэнергии.

В конце 2018 г. в Румынии была разработана регуляторная и налоговая базы, регламентирующие вопросы, связанные с разработкой шельфовых газовых месторождений в Черном море. Новым законом установлены ставки налоговых и лицензионных отчислений, а также предельные значения валовых объемов добычи и продаж на оптовом рынке в целях снижения возможности выведения нефтегазовыми компаниями своих инвестиций из-под налогообложения.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata