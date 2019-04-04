Приглашаем принять участие в открытых слушаниях аннотаций докладов на 48-ю Сессию СИГРЭ от НИК D1 РНК СИГРЭ

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4 апреля 2019, 15:50
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК D1
Отрасль: Электроэнергетика
18.04.2019, в 14:00, на территории ООО «Масса» - компания «Изолятор» состоится совместное заседание Национального исследовательского комитета D1 РНК СИГРЭ и ведущих специалистов компании «Изолятор», в рамках которого будут проведены открытые слушания аннотаций докладов по направлению НИК D1 РНК СИГРЭ.
В соответствии с решением заседания Технического комитета РНК СИГРЭ Протокол №09.02-12(17) от 22.10.2018 (вопрос №1 «Утверждение критериев отбора аннотаций докладов на Сессии СИГРЭ») в рамках подготовки к 48-й Сессии СИГРЭ, 18.04.2019, в 14:00, на территории ООО «Масса» - компания «Изолятор» по адресу Московская обл., с. Павловская Слобода, ул. Ленина, 77, состоится совместное заседание Национального исследовательского комитета D1 РНК СИГРЭ и ведущих специалистов компании «Изолятор», в рамках которого будут проведены открытые слушания аннотаций докладов по направлению Национального исследовательского комитета D1 РНК СИГРЭ.
На открытые слушания представлены следующие аннотации к докладам:
Приглашаем принять участие данном мероприятии. Возможно участие по видеосвязи (СКАЙП).
Заявки для заказа пропусков можно направить на электронный адрес new_zavod@mail.ru - координатор Национального исследовательского комитета D1 РНК СИГРЭ Устинов Владимир Николаевич.