Приглашаем принять участие в открытых слушаниях аннотаций докладов на 48-ю Сессию СИГРЭ от НИК D1 РНК СИГРЭ

18.04.2019, в 14:00, на территории ООО «Масса» - компания «Изолятор» состоится совместное заседание Национального исследовательского комитета D1 РНК СИГРЭ и ведущих специалистов компании «Изолятор», в рамках которого будут проведены открытые слушания аннотаций докладов по направлению НИК D1 РНК СИГРЭ.

В соответствии с решением заседания Технического комитета РНК СИГРЭ Протокол №09.02-12(17) от 22.10.2018 (вопрос №1 «Утверждение критериев отбора аннотаций докладов на Сессии СИГРЭ») в рамках подготовки к 48-й Сессии СИГРЭ, 18.04.2019, в 14:00, на территории ООО «Масса» - компания «Изолятор» по адресу Московская обл., с. Павловская Слобода, ул. Ленина, 77, состоится совместное заседание Национального исследовательского комитета D1 РНК СИГРЭ и ведущих специалистов компании «Изолятор», в рамках которого будут проведены открытые слушания аннотаций докладов по направлению Национального исследовательского комитета D1 РНК СИГРЭ.

На открытые слушания представлены следующие аннотации к докладам:

«Рентгенографический контроль высоковольтных маслонаполненных выключателей в эксплуатации» Л.А. ДАРЬЯН1*, П.В. ГОЛУБЕВ1, П.В. ГОНЧАРОВ2, Р.М. ОБРАЗЦОВ1 F. SCIOCCHETTI3, 1АО «Техническая инспекция ЕЭС», 2ПАО «МРСК Юга», Россия, 3CAMLIN Power Ltd., Италия. «Особенности выбора рабочего напряжения изоляции в системах переменного тока повышенной частоты» Т.Е. ШАДРИКОВ1*, А.М. СОКОЛОВ2, А.А. ДЬЯЧКОВ1, 1ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет», 2ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет», Россия. «Проверка некоторых типов трансформаторов напряжения при передаче гармонических составляющих» В.В. КИСЕЛЕВ, В.Н. ВОИНОВ, Т.А. ДУБРОВСКАЯ, М.А. СМОЛЬЯНИНОВА, Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»), Россия «Спектральное исследование состава осадков в бумажно-масляной изоляции высоковольтных вводов» С.М. КОРОБЕЙНИКОВ1, М.Н. ЛЮТИКОВА2*, А.А. КОНОВАЛОВ2 1Новосибирский государственный технический университет, 2ПАО «ФСК ЕЭС», Россия

Приглашаем принять участие данном мероприятии. Возможно участие по видеосвязи (СКАЙП).

Заявки для заказа пропусков можно направить на электронный адрес new_zavod@mail.ru - координатор Национального исследовательского комитета D1 РНК СИГРЭ Устинов Владимир Николаевич.