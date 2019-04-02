Реконструкция подстанции Мохсоголлох перешла на завершающий этап

Внимание, входим в зону турбулентности!
4 апреля 2019, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ЯКУТСКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Специалисты Центральных электрических сетей (филиал ПАО «Якутскэнерго») приступили к реализации завершающего этапа реконструкции подстанции 110/35/6 кВ «Мохсоголлох», снабжающей электроэнергией часть населенных пунктов и производственных предприятий Хангаласского улуса.
«Сейчас мы ведем работы по установке вводной двухцепной опоры в металлическом исполнении. Осталось произвести работы по ее подключению и благоустройству территории самой подстанции. В течение 2019 года реконструкция подстанции будет завершена в полном объеме», - рассказал мастер подстанции «Мохсоголлох» Константин Дехтярь.
Проект реализуется в четыре этапа с 2014 года. За этот период энергетики произвели монтаж оборудования 110 кВ ячейки трансформатора 2Т мощностью 25 МВА и монтаж ячейки отходящей линии ВЛ 110 кВ Л-117 «Мохсоголлох-Улахан-Ан». Также были проведены работы по установке шкафов релейной защиты, оперативного тока, панелей управления в отремонтированном помещении общеподстанционного пункта управления. Силами подрядной организации был произведен монтаж открытого распределительного устройства классом напряжения 35 кВ.
В 2018 году энергетики демонтировали старый трансформатор 1Т мощностью 10 МВА и заменили его на новый, мощность которого составляет 25 МВА. Помимо этого, специалисты произвели замену оборудования 110 кВ ячейки трансформатора 1Т, реконструкцию закрытого распределительного устройства 6 кВ: заменили ошиновку, произвели монтаж двух отходящих ячеек для подключения новых объектов производственного предприятия «Якутцемент», установили новые вводные и секционные ячейки.
«Подстанция «Мохсоголлох» полностью вошла в состав Центральных электрических сетей в 2012 году. С 2014 года наша компания приступила к ее реконструкции. Эти работы позволят не только обеспечить присоединение новых мощностей цементного производства АО ПО «Якутцемент к нашим электрическим сетям, но и повысить надежность электроснабжения потребителей поселка Мохсоголлох, сел Верхний Бестях и Булгунняхтах», - рассказал генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Александр Слоик.