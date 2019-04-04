Строительство морского порта в Калмыкии обойдется в 100 млрд рублей

Стоимость строительства морского незамерзающего порта в городе Лагань в Калмыкии (расположен в 9 км от Каспийского моря) составит порядка 100 млрд рублей. Об этом в среду сообщил журналистам гендиректор АО "Порт Лагань" Виталий Дагинов.

Ранее пресс-служба главы Калмыкии сообщала, что инвестиции в строительство порта в Лагани оцениваются в 41,3 млрд рублей. По данным пресс-службы акционерного общества, решение о реализации проекта было принято в 2015 году, в 2017 году было создано АО "Порт Лагань". Сейчас в Калмыкии нет ни одного порта. Его строительство позволило бы расширить транспортные возможности республики и в целом повысить транзитный потенциал страны.

"41,3 млрд были по ценам 2017 года, сейчас со всей инфраструктурой мы предполагаем, что стоимость реализации проекта будет порядка 100 млрд рублей", - сказал Дагинов.

В пресс-службе "Порта Лагань" отметили, что стоимость скорректирована из-за изменения ценообразования на рынке металлоконструкций, снижения курса рубля и за счет того, что в финальную стоимость проекта были включены объекты федеральной собственности: строительство железной и автомобильной дороги, таможни и создание системы автоматического движения судов.

По данным пресс-службы главы Калмыкии, общий срок строительства порта - четыре с половиной года. Планируется, что грузооборот порта составит 22,5 млн т в год. На первом этапе будут обслуживаться такие грузы, как зерно, растительное масло, а также контейнерные и генеральные грузы; затем будет построен терминал для приемки и отгрузки овощей и фруктов. Создание порта предполагает создание более 4 тыс. рабочих мест.

Планируется, что строительство морского порта в Лагани, преимуществами которого станет возможность круглогодичной навигации, а также близость к железнодорожному и автомобильному сообщению, может быть начато до конца 2019 года. Строительство порта предполагается осуществить за счет средств инвесторов без привлечения бюджетных средств.

ТАСС