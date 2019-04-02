 
Подписаться на новости
Мероприятия

27-ой Электротехнический форум

27-ой Электротехнический форум

5 апреля 2019, 21:20
Рубрика: Мероприятия
Метки: Legrand
Отрасль: Электротехника 

Обсудить на форуме

127 просмотров

25-го апреля в Краснодаре, в выставочном комплексе «Экспоград» пройдет 27-ой Электротехнический форум для профессионалов рынка электротехники, организованный компанией «ЭТМ».

Приглашаем вас посетить стенд № 34 – объединенный стенд Группы Legrand и завода «Контактор», на котором вы сможете ознакомиться с новой концепцией представления комплексных решений бренда.

В рамках форума пройдут более 30 конференций, круглых столов, тематических семинаров и мастер-классов. Спикеры обсудят стандарты качества продукции, принципы ведения бизнеса, изменения рынка, развитие промышленной автоматизации и многие другие актуальные вопросы. Особое внимание будет уделено цифровизации и методам ее внедрения в работу компаний с целью повышения эффективности бизнес-процессов.

Для посещения форума пройдите бесплатную регистрацию на сайте: http://www.electricforum.ru/

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Legrand

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
На выставке
MELIKSAH MAKINA теперь в России и в странах СНГ
Прошло заседание Общественного совета Росатома
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно