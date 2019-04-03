300 объектов распределительной сети отремонтируют Лабинские энергетики в текущем году

В этом году Лабинские электрические сети выполнят ремонт порядка 300 объектов распределительной сети, включая 170 километров линий электропередачи. Объем ремонтных работ, по сравнению с прошлым годом, увеличен более чем в три раза.

Энергетики выполнят плановый ремонт 179 комплектных трансформаторных подстанций. Для повышения безопасности сотрудников на энергообъектах будут обновлены диспетчерские наименования и знаки безопасности.

К работе в осенне-зимний период энергетики подготовят более 170 километров ЛЭП. Замена провода позволит увеличить пропускную способность сетей и, тем самым, решить проблему низкого напряжения.

– При подготовке объектов распределительной сети к эксплуатации в осенне-зимний период мы уделяем большое внимание расчистке трасс воздушных линий от дикорастущих деревьев и веток. В этом году планируем расчистить свыше 83 гектаров трассы, – отметил главный инженер Лабинского филиала Кубаньэнерго Александр Брыкалов.

Один из основных критериев в работе энергетиков – электробезопасность потребителей. В этом году запланирована замена свыше 2,5 тыс. ответвлений к частным домовладениям с использованием самонесущего изолированного провода. Современный провод гарантирует надежную передачу электроэнергии, независимо от погодных условий, обеспечивает максимальную защиту от электротравматизма, а также защищает от несанкционированных подключений к электросетям.