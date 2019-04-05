Андрей Черезов принял участие в работе круглого стола в Госдуме РФ по вопросу обеспечения безопасности теплоэнергетических сетей

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов принял участие в работе круглого стола в Государственной Думе на тему: «Законодательное обеспечение полномочий и функциональных обязанностей органов государственной власти и органов местного самоуправления Российской Федерации в области обеспечения технической и технологической безопасности теплоэнергетических, водопроводных и газовых сетей, обслуживающих жилой фонд». В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы, Совета Федерации, Правительства РФ, региональных и местных законодательных органов, контрольно-надзорных органов , руководители предприятий и общественных организаций.

Участники мероприятия обсудили рекомендации по совершенствованию нормативной базы, необходимой для безаварийной работы объектов теплоэнергетического и сетевого хозяйства.

В ходе своего выступления Андрей Черезов рассказал, что до сих пор система управление распределительными тепловыми сетями в регионах сосредоточена в руках многочисленных организаций - ФГУПов и МУПов, и это основной источник технологических нарушений.

«Ежегодно десятки таких организаций доходят до банкротства, прекращают оплачивать свои обязательства перед генерирующими компаниями за тепло, которое уже получили. На следующий год создается новая структура, которая опять начинает собирать деньги с населения. В итоге основные теплоснабжающие организации не имеют средств для проведения модернизации и реконструкции сетей», - сказал заместитель Министра.

По словам Андрея Черезова, ФГУПы и МУПы не могут контролировать состояние сетей, своевременно их ремонтировать, а потому их необходимо исключить из системы организации теплоснабжения.

В завершение своего выступления Андрей Черезов отметил, что решить проблему технологических нарушений и недостатка средств на модернизацию сетей поможет метод «альтернативной котельной», который активно внедряется в регионах.