Энергетики ЗЭС повышают надежность электроснабжения потребителей г.о. Шаховская

В целях повышения надежности электроснабжения потребителей г.о. Шаховская энергетики западного филиала ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК, входит в ГК «Россети») проводят ряд мероприятий.

Стоит отметить, что за последние десять лет электросетевой комплекс Шаховского района электрических сетей (РЭС) западного филиала компании увеличился на 50 процентов (с 4000 у.е. до порядка 6000 у.е.). Такой результат достигнут в ходе выполнения договорных обязательств по технологическому присоединению новых потребителей, а также благодаря успешной реализации программы по консолидации сетей. За этот период времени энергетики Шаховского РЭС создали условия для присоединения к сетям более 7000 заявителей. С каждым годом возрастает инициатива садоводческих объединений передать абонентские сети на баланс предприятия, т.к. отмечается как высокий уровень управляемости электросетевым комплексом, так и качество обслуживания потребителей специалистами компании.

В настоящее время энергетики реализуют ряд масштабных программ по модернизации оборудования и развитию электросетевого комплекса городского округа. Так, на сегодняшний день на участках линий 6-10 кВ, которые проходят по лесным массивам, полностью завершены работы по замене неизолированного провода на самонесущий изолированный провод марки СИП. Современный провод исключает короткие замыкания, обрывы из-за падения деревьев, образование наледи и снегоналипания. В плане этого года заменить 22 км «голого» провода на СИП в ряде населенных пунктов городского округа.

В 2018 году энергетики Шаховского РЭС произвели расчистку от древесно-кустарниковой растительности более 36 гектаров просек вдоль воздушных линий электропередачи. В этом году аналогичные работы будут продолжены.

Цифровая трансформация электросетей также положительным образом сказывается на повышении надежности электроснабжения потребителей г.о. Шаховская. Здесь установлено 22 автоматических пункта секционирования (АПС). Новая технология позволяет не только увеличить срок эксплуатации оборудования и сократить потери при передаче электроэнергии, но и определить поврежденный участок ЛЭП, автоматически локализовать его и вывести в ремонт, в то время как электроснабжение остальных потребителей будет продолжено.