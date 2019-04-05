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Испанский энергохолдинг Iberdrola приступил к строительству СЭС мощностью 500 МВт

Испанский энергохолдинг Iberdrola приступил к строительству СЭС мощностью 500 МВт

5 апреля 2019, 14:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: Iberdrola, СЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Испанский энергохолдинг Iberdrola приступил реализации проекта строительства СЭС в муниципалитете Усагре (Usagre) в административном округе Эстремадура (Extremadura).

СЭС Núñez de Balboa проектной мощностью 500 МВт и стоимостью € 290 млн станет крупнейшей СЭС в Европе. Ожидаемая годовая выработка станции составит около 830 ГВт*ч, а максимальная мощность, выдаваемая в сеть, – 391 МВт. Станцию планируется ввести в эксплуатацию в сентябре 2020 г.

Проект сооружения СЭС Núñez de Balboa реализуется в соответствии с планами Iberdrola по вводу в эксплуатацию 2 ГВт солнечной и ветровой генерации в округе Эстремадура к 2022 г. Планами компании предусмотрено также сооружение СЭС Ceclavín, СЭС Arenales и СЭС Campo Arañuelo I и II.

Всего компания планирует ввести в эксплуатацию в Испании объекты ВИЭгенерации суммарной мощностью до 3 ГВт к 2022 г. и до 10 ГВт к 2030 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

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