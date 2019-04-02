"Камкабель" – в новом формате

«Камский кабель» выводит на рынок новую франшизу розничных магазинов по продаже кабелей и сопутствующих электротехнических товаров под брендом «Камкабель». Франчайзи получает дополнительную возможность – продавать оптом. Аналогичных предложений на сегодняшний день на рынке нет.

Презентация франшизы состоялась на выставке BuyBrand c 25 по 27 марта в Москве. На стенде «Камкабель» работали коммерческий директор завода, директор по маркетингу и стратегическому планированию а также директор розничной сети магазинов электротехнических товаров в Перми. Посетители выставки проявили большой интерес к франшизе «Камкабель». Предприниматели, а также представители энергетических, строительных и других компаний активно интересовались предложением.

Как пояснил коммерческий директор ООО «Камский кабель» Александр Бузилов «Наш формат принципиально новый, и аналогов в РФ не имеет. Помимо розничных продаж мы даем возможность франчайзи работать с мелким и средним оптом. Для этого мы формируем рабочие места менеджерам по продажам в нашей ERP системе. Данный программный продукт позволяет в он-лайн режиме рассчитать стоимость кабельной продукции в минимальных ценах, доставку, проанализировать остатки на складах и зарезервировать необходимую продукцию, сделать заказ в производство и даже согласовать товарный кредит.

Бизнес с «Камкабелем» – это просто и доступно: не требуется больших вложений, при этом хочу подчеркнуть , что при покупке франшизы мы не требуем роялти и паушального взноса.. На открытие магазина необходимо около месяца и 700 тыс. рублей, а выйти на операционную прибыль возможно уже через полгода. Наш стартовый франчайзинговый пакет включает в себя все необходимые описательные документы: стандарты фирменного стиля, расстановки оборудования, блок- схемы основных бизнес процессов, финансовые модели, ассортиментную матрицу и многое другое. Мы заинтересованы в развитии бизнеса наших партнеров – настраиваем переадресацию входящего спроса в регионах присутствия франчайзи и предоставляем возможность продаж через интернет-магазин. Также мы всегда готовы оказать юридическую, маркетинговую и консалтинговую поддержку. Все взаимоотношения с франчайзи закрепляются договором коммерческой концессии, зарегистрированном в Роспатенте».

В основе уникального предложения – широкий ассортимент кабелей и проводов, выполненных в соответствии с ГОСТ и поставляемых напрямую с завода «Камкабель». Предприятие является одним из крупнейших производителей кабелей и проводов, соответствующих ГОСТ

По вопросам покупки франшизы можно обратиться по телефону 8-800-220-5000 доб. 3 или franshiza@kamkabel.ru