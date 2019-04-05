Ленсвет будет контролировать освещение путепровода в створе Поклонногорской улицы

Интервью с генеральным директором ООО "ХКА"
Аркадий Рудой: "Мы создали команду, которая хочет делать по-настоящему качественный кабель"
5 апреля 2019, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Кабельная промышленность Электротехника
В хозяйственное ведение СПб ГУП «Ленсвет» передано наружное освещение путепровода в створе Поклонногорской улицы через железнодорожные пути Выборгского направления. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.
Транспортная развязка обеспечивает дополнительную связь двух районов Петербурга – Выборгского и Приморского. Для ее освещения применяются 104 светильника общей мощностью 34 кВт, 94 опоры освещения, 4,3 км самонесущего изолированного провода.
Поддержание установок наружного освещения путепровода входит в обязанности Северного эксплуатационного района Ленсвета, добавили в пресс-службе комитета.