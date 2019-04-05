Ленсвет будет контролировать освещение путепровода в створе Поклонногорской улицы

В хозяйственное ведение СПб ГУП «Ленсвет» передано наружное освещение путепровода в створе Поклонногорской улицы через железнодорожные пути Выборгского направления. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Транспортная развязка обеспечивает дополнительную связь двух районов Петербурга – Выборгского и Приморского. Для ее освещения применяются 104 светильника общей мощностью 34 кВт, 94 опоры освещения, 4,3 км самонесущего изолированного провода.

Поддержание установок наружного освещения путепровода входит в обязанности Северного эксплуатационного района Ленсвета, добавили в пресс-службе комитета.

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