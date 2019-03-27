МРСК Центра успешно завершила централизацию функций оперативно-технологического управления сетью 35 - 110 кВ в Воронежской области

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» успешно завершил проект централизации функций оперативно-технологического управления сетями 35 кВ и выше в зоне своей эксплуатационной ответственности с переходом к целевой двухуровневой модели оперативно-технологического управления.

Готовность Центра управления сетями (ЦУС) Воронежэнерго к расширению операционных функций в объёме технологического управления и ведения линиями электропередачи ЛЭП, оборудованием и устройствами подстанций подтвердила работавшая 2-4 апреля в филиале совместная комиссия, в которую вошли представители ПАО «МРСК Центра», филиалов АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра и Воронежское РДУ. В рамках работы комиссии была успешно проведена противоаварийная тренировка персонала ЦУС Воронежэнерго, в которой принял участие диспетчерский персонал Филиала АО «СО ЕЭС» Воронежское РДУ и оперативный персонал энергообъектов.

«Реформирование системы оперативно-технологического управления является одним из ключевых проектов Концепции цифровой трансформации 2030 и Концепции развития системы оперативно-технологического и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети». В рамках данной реформы во всех филиалах МРСК Центра будут созданы единые центры управления сетями (ЕЦУС) всех классов напряжения. Цифровые каналы связи и современные информационные системы нового Центра позволят диспетчерскому персоналу в режиме реального времени контролировать состояние электросетевых объектов, анализировать параметры качества электроэнергии и координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад. Это позволит быстрее реагировать на развитие нештатных ситуаций в электрических сетях, а в целом – обеспечит надежное и качественное энергоснабжение потребителей» - отметил генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский.

Новый Единый Центр управления сетями Воронежэнерго начнет функционировать уже к концу 2019 года.