Министр топлива и энергетики Республики Тыва посетил с рабочим визитом Красноярское РДУ

В рамках 16-го Красноярского экономического форума, который состоялся 28 – 30 марта 2019 года, представители министерства топлива и энергетики Республики Тыва посетили с рабочим визитом Филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва» (Красноярское РДУ).

В состав делегации вошли министр топлива и энергетики Республики Тыва Роман Кажин-оол и начальник отдела инвестиций Минтопэнерго РТ Денис Хангай. Во встрече также принял участие Евгений Котиков, представитель ООО «Институт проектирования энергетических систем» (г. Новосибирск), являющегося разработчиком Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва. В ходе визита обсуждались актуальные вопросы реализации перспективных проектов и обеспечения надежного электроснабжения республики, а также вопрос разработки и согласования Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Тыва на 2020 – 2024 годы.

Директор Красноярского РДУ Владимир Смирнов отметил, что по итогам 2018 года объем электропотребления в республиканской энергосистеме составил 807,9 млн кВт•ч, собственная выработка электроэнергии – 38,4 млн кВт•ч. Потребность Республики Тыва в электроэнергии покрывается в основном за счет перетока из Красноярского края и из энергосистемы Республики Хакасия.

В перспективе ожидается рост потребления в республике за счет освоения месторождений каменного угля, меди и молибдена. В связи с этим планируется строительство железной дороги Элегест – Кызыл – Курагино протяженностью 410 км. Создание железнодорожного сообщения между Красноярским краем и Тывой откроет новые возможности для развития производственного комплекса и экономики региона, что также повлечет рост электропотребления.

Разработанная Схема и программа развития электроэнергетики Республики Тыва станет инструментом, который определяет единую политику организации деятельности по развитию энергетического комплекса республики, формирует условия для привлечения инвестиций в строительство и модернизацию объектов электроэнергетики и служит для координации действий основных участников обеспечения электроснабжения на территории Республики Тыва.

По итогам встречи Роман Кажин-оол отметил важную роль Системного оператора в развитии электроэнергетической отрасли Республики Тыва и обеспечении надежного электроснабжения потребителей.

​ Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ

Филиал АО «СО ЕЭС» Красноярское РДУ создан в 2003 году, входит в операционную зону Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и осуществляет функции диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Красноярского края и Республики Тыва.

В операционной зоне Красноярского РДУ находится 19 объектов генерации суммарной установленной электрической мощностью 15870,74 МВт. Наиболее крупными из них являются: Красноярская ГЭС АО «ЕвроСибЭнерго», Березовская ГРЭС ПАО «Юнипро», Красноярская ГРЭС-2 ПАО «ОГК-2», Назаровская ГРЭС ООО «Сибирская генерирующая компания» и Богучанская ГЭС ПАО «Богучанская ГЭС».

В электроэнергетический комплекс Красноярского края входят 29 линий электропередачи класса напряжения 500 кВ, 254 линии напряжением 220-110 кВ общей протяженностью 3977 км в одноцепном исчислении, 389 трансформаторных подстанций и распределительных устройств электростанций класса напряжения 110-500 кВ с суммарной мощностью трансформаторов 58 024 МВА. Площадь территории операционной зоны - более 2,5 млн км², проживает на ней свыше 3,3 млн человек.

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