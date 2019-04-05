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Инвестиции (проекты)

Минпромторг выступил за продление программы поддержки "зеленой" энергетики в России

Минпромторг выступил за продление программы поддержки зеленой энергетики в России

5 апреля 2019, 16:57
Рубрика: Инвестиции
Метки: ВИЭ, МИНПРОМТОРГ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Глава ведомства Денис Мантуров подчеркнул, в частности, что российские солнечные модули имеют высокую эффективность и уже пользуются спросом не только на внутреннем, но и на внешних рынках

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров выступает за продление программы поддержки "зеленой" энергетики.

"Принимая во внимание темпы наращивания возобновляемой энергетики, о которых сказал [глава Минэнерго] Александр Валентинович [Новак], мы продолжаем развивать "зеленые" технологии и выступаем за продление программы ДПМ ВИЭ. Российские солнечные модули имеют высокую эффективность и уже пользуются спросом не только на внутреннем, но и на внешних рынках", - сказал Мантуров в ходе итогового заседания расширенной коллегии Минэнерго.

Меры государственной поддержки строительства генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ), предполагающие возврат инвестиций с гарантированной доходностью, работают до 2024 года, но уже сейчас на рынке поднимается вопрос о необходимости продления этой программы.

Министр энергетики РФ Александр Новак в конце марта в ходе Красноярского экономического форума сообщил, что вернуться к вопросу согласования параметров продления программы ДПМ ВИЭ планируется в мае.

 

ТАСС

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