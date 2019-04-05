Минвостокразвития подготовило законопроект о господдержке инвестиций в Арктике

Инвестиционная деятельность в Арктике может получить поддержку от государства. Соответствующий проект закона разработало Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект подготовлен по поручению Президента России Владимира Путина от 27 марта. Документом предлагается урегулировать отношения, связанные с оказанием поддержки инвестиционной деятельности в Арктической зоне России, в том числе установить меры государственной поддержки предпринимательской деятельности в регионе.

Минвостокразвития предлагает применять в Арктической зоне правовой механизм поддержки предпринимательской деятельности, аналогичный, как отмечает ведомство, положительно зарекомендовавшему себя механизму, установленному Федеральным законом «О свободном порте Владивосток».

Законопроект предусматривает трёхуровневую структуру управления Арктической зоной, в которую входят Государственная комиссия по вопросам развития Арктики, Минвостокразвития и управляющая компания, которую определит Правительство. Для каждой структуры прописаны свои функции и полномочия.

Ведомство предлагает также установить для лиц, получивших статус резидента Арктической зоны, специальные меры поддержки предпринимательской деятельности, предусматривающие налоговые, административные и ряд иных льгот. При этом статус резидента могут получить только лица, которые соответствуют следующим критериям: они планируют реализовать в Арктике новый инвестиционный проект, либо заявленный вид деятельности должен быть для кандидата в резиденты новым. Кроме того, в течение 3 лет со дня включения в реестр резидентов необходимо вложить в арктический проект не менее 5 миллионов рублей.

Резидентам предоставляется господдержка инвестиционной деятельности, включающая в себя ряд мер. Это, в частности, льготы по федеральным, региональным и местным налогам; особенности заключения концессионных соглашений и осуществления государственного/муниципального контроля, а также поддержка по въезду, выезду, пребыванию иностранцев в Арктике, по осуществлению трудовой деятельности сотрудников резидентов, в сфере земельных отношений и градостроительства, применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны и т.д.

Кроме того, управляющая компания сможет представлять и защищать интересы обратившихся к ней резидентов Арктической зоны в суде.

В пояснительной записке говорится, что в целях реализации положений проекта подготовлены поправки в Налоговый и Трудовой кодексы и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Эти законопроекты устанавливают налоговые и иные льготы, содержат перечень изъятий из общих правил регулирования.

Президент России Владимир Путин 28 марта поручил Правительству до 1 июля внести в Госдуму законопроект о специальных мерах государственной поддержки инвестиций в Арктике. Особое внимание было поручено обратить на строительство инфраструктурных объектов за счёт частных инвестиций и стимулирование проведения геолого-разведочных работ.

Кроме того, до 1 декабря Правительство должно представить проект стратегии развития Арктической зоны до 2035 года, а также Основы госполитики в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.

Парламентская газета