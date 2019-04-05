На Новокузнецком алюминиевом заводе "Русала" сменился директор

Управляющим директором Новокузнецкого алюминиевого завода (НкАЗ) назначен Вячеслав Марков. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе завода, 69-летний Сергей Жирнаков, руководивший предприятием последние девять лет, ушел на пенсию.

Вячеслав Марков начал трудовую деятельность на заводе в 1987 году электролизником. С 2003 года занимал пост коммерческого директора, несколько лет работал директором коммерческого департамента алюминиевого дивизиона «Русала». Он представляет заводскую трудовую династию, чей общий стаж работы на НкАЗе почти 250 лет.

Новокузнецкий алюминиевый завод построен в 1943 году. Входит в состав «Русала», одного из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозема. Производственная мощность завода — 220 тыс. т алюминия в год.

Коммерсант