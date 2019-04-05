На западном побережье Крыма планируется создать еще один туркластер

Глава республики Сергей Аксенов обсудил этот вопрос с замминистра экономического развития России Сергеем Назаровым

Власти Крыма планируют создать в регионе еще один туристско-рекреационный кластер на участке западного побережья в Сакском районе площадью 600 га, сообщил журналистам в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов.

"Вчера у нас был Сергей Макарович Назаров - заместитель министра экономического развития [РФ], который в том числе курирует федеральную целевую программу развития Крыма. Мы с ним обсуждали [идею] сделать дополнительно туристический кластер. Непосредственно в Сакском районе до 600 га земли есть с шикарными пляжами, где можно сделать зону рекреационную, куда могут зайти крупные туроператоры", - сказал Аксенов.

Организация в Крыму туристско-рекреационных кластеров предусмотрена федеральной целевой программой развития региона до 2022 года. Сейчас создается шесть кластеров - в Коктебеле, Евпатории, Саках, в Черноморском районе, на озере Чокрак и в Севастополе. Всего на эти цели планируется выделить порядка 30 млрд рублей.

Аксенов добавил, что крупные игроки отрасли, у которых сформирован турпоток, заинтересовались рекреационными кластерами в Саках, Евпатории и Феодосии. Как уточнил журналистам министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, для кластеров сформированы инвестиционные площадки, где за счет государственных средств создают необходимую инфраструктуру.

ТАСС