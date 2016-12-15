На заводе "Сибкабель" установлено новое оборудование

Интервью с генеральным директором ООО "ХКА"
Аркадий Рудой: "Мы создали команду, которая хочет делать по-настоящему качественный кабель"
5 апреля 2019, 11:50
Рубрика: Инновации
Метки: СИБКАБЕЛЬ, ХКА
Отрасль: Кабельная промышленность
36-шпульная оплеточная машина фирмы SPIRKA Schnellflechter по своим техническим параметрам превосходит другие аналогичные станки. Ее возможности позволяют накладывать оплетку на кабель с максимальным диаметром 65 мм. На существующем оборудовании ограничение составляло 40 мм. Кроме того, новая машина многофункциональна: на ней можно накладывать экран, защищающий кабель от воздействия «соседних» электрических полей, и антиторсионную обмотку из полиэфирных нитей. Последняя помогает кабелю выдерживать большие растягивающие нагрузки. Здесь же, на новом оборудовании, происходит наложение защитной брони из медных и стальных оцинкованных проволок.
«Машина оснащена всеми необходимыми приборами контроля базовых функций: шаг оплетки, выработанная длина, датчики обрыва и часов наработки. Но главное преимущество – высокая скорость нанесения оплеточных материалов, что позволит увеличить объемы производства кабельной продукции», - рассказал начальник бюро перспективного развития отдела главного технолога АО «Сибкабель» Роман Хабаров.
Прежде всего речь идет о кабелях для горнорудной промышленности, в том числе выпускаемых по новым требованиям Ростехнадзора. В октябре 2016 года ведомство ужесточило правила безопасности в угольных шахтах, предписав горнякам использовать кабельную продукцию с улучшенными характеристиками. Согласно им, кабель, питающий передвижные машины и механизмы, должен быть автоматически обесточен при малейшем повреждении оболочки. Раньше это происходило, если была задета изоляция и возникал большой риск короткого замыкания.
«Сибкабель» совместно со специалистами томского Научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического кабельного института (НИКИ) одним из первых в России начал разработку и производство новых конструкций кабелей торговой марки HoldMine.
«Запуск новой оплеточной машины позволит нам увеличить объемы производства усовершенствованных конструкций кабелей для горняков. Современная система управления и контроля, установленная на новом оборудовании, обеспечит изготовление кабелей на высоком технологическом уровне, соответствующем мировым стандартам и требованиям потребителей», - подчеркнул директор
АО «Сибкабель» Алексей Жужин.