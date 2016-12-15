На заводе "Сибкабель" установлено новое оборудование

36-шпульная оплеточная машина фирмы SPIRKA Schnellflechter по своим техническим параметрам превосходит другие аналогичные станки. Ее возможности позволяют накладывать оплетку на кабель с максимальным диаметром 65 мм. На существующем оборудовании ограничение составляло 40 мм. Кроме того, новая машина многофункциональна: на ней можно накладывать экран, защищающий кабель от воздействия «соседних» электрических полей, и антиторсионную обмотку из полиэфирных нитей. Последняя помогает кабелю выдерживать большие растягивающие нагрузки. Здесь же, на новом оборудовании, происходит наложение защитной брони из медных и стальных оцинкованных проволок.

«Машина оснащена всеми необходимыми приборами контроля базовых функций: шаг оплетки, выработанная длина, датчики обрыва и часов наработки. Но главное преимущество – высокая скорость нанесения оплеточных материалов, что позволит увеличить объемы производства кабельной продукции», - рассказал начальник бюро перспективного развития отдела главного технолога АО «Сибкабель» Роман Хабаров.

Прежде всего речь идет о кабелях для горнорудной промышленности, в том числе выпускаемых по новым требованиям Ростехнадзора. В октябре 2016 года ведомство ужесточило правила безопасности в угольных шахтах, предписав горнякам использовать кабельную продукцию с улучшенными характеристиками. Согласно им, кабель, питающий передвижные машины и механизмы, должен быть автоматически обесточен при малейшем повреждении оболочки. Раньше это происходило, если была задета изоляция и возникал большой риск короткого замыкания.

«Сибкабель» совместно со специалистами томского Научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического кабельного института (НИКИ) одним из первых в России начал разработку и производство новых конструкций кабелей торговой марки HoldMine.