Пожарно-спасательный центр в Московском получил мощности МОЭСК

Внимание, входим в зону турбулентности!
5 апреля 2019, 11:10
Рубрика: Модернизация
Метки: МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика
Энергетики филиала ПАО «МОЭСК» - «Новая Москва» подключили к электрическим сетям пожарно-спасательный центр в поселении Московский. Выделенная мощность составила 600 кВт.
Для технологического присоединения по второй категории надежности (с резервным источником питания) возведена трансформаторная подстанция (ТП) 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами по 1000 кВА каждый и проложены две кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 1,6 км.
Новый объект ГКУ «ПСЦ» включает пожарное депо на 6 постов, административное здание поисково-спасательного центра, теплодымокамеру и учебно-тренировочную башню со скалодромом.
Глава администрации поселения Московский Дания Андрецова отметила: «Технологическое присоединение к сетям и строительство новых энергообъектов для жилых кварталов и социально значимых объектов способствует динамичному развитию поселения».