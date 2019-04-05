 
Подписаться на новости
Модернизация

Пожарно-спасательный центр в Московском получил мощности МОЭСК

Пожарно-спасательный центр в Московском получил мощности МОЭСК

5 апреля 2019, 11:10
Рубрика: Модернизация
Метки: МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

215 просмотров

Энергетики филиала ПАО «МОЭСК» - «Новая Москва» подключили к электрическим сетям пожарно-спасательный центр в поселении Московский. Выделенная мощность составила 600 кВт.

Для технологического присоединения по второй категории надежности (с резервным источником питания) возведена трансформаторная подстанция (ТП) 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами по 1000 кВА каждый и проложены две кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 1,6 км.

Новый объект ГКУ «ПСЦ» включает пожарное депо на 6 постов, административное здание поисково-спасательного центра, теплодымокамеру и учебно-тренировочную башню со скалодромом.

Глава администрации поселения Московский Дания Андрецова отметила: «Технологическое присоединение к сетям и строительство новых энергообъектов для жилых кварталов и социально значимых объектов способствует динамичному развитию поселения».

Компания: ПАО "МОЭСК"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Ленсвет будет контролировать освещение путепровода в створе Поклонногорской улицы
РусГидро начинает комплексную модернизацию первой гидроаккумулирующей электростанции России
300 объектов распределительной сети отремонтируют Лабинские энергетики в текущем году
Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа –
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно