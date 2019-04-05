Пожарно-спасательный центр в Московском получил мощности МОЭСК

Энергетики филиала ПАО «МОЭСК» - «Новая Москва» подключили к электрическим сетям пожарно-спасательный центр в поселении Московский. Выделенная мощность составила 600 кВт.

Для технологического присоединения по второй категории надежности (с резервным источником питания) возведена трансформаторная подстанция (ТП) 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами по 1000 кВА каждый и проложены две кабельные линии 10 кВ общей протяженностью 1,6 км.

Новый объект ГКУ «ПСЦ» включает пожарное депо на 6 постов, административное здание поисково-спасательного центра, теплодымокамеру и учебно-тренировочную башню со скалодромом.