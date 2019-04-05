Прошло заседание Общественного совета Росатома

3 апреля в Москве состоялось заседание Общественного совета Госкорпорации «Росатом».

Оно прошло под председательством генерального директора Росатома Алексея Лихачёва. В заседании приняли участие руководитель Федерального медико-биологического агентства России Владимир Уйба; член Комитета по охране здоровья Государственной Думы Российской Федерации Александр Петров; генеральный инспектор Госкорпорации «Росатом» Сергей Адамчик; заместитель директора по государственной политике в области обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ), радиоактивными отходами (РАО) и выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов (ВЭ ЯРОО) Росатома Александр Абрамов; директор по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева; начальник Управления по работе с регионами Росатома Андрей Полосин и другие.

В первой части заседания его участники обсудили «Год здоровья» в атомной отрасли.

«2019 год объявлен Годом здоровья в городах атомной промышленности. Наше внимание должно быть направлено на три ключевых направления: обеспечение нулевого травматизма на производстве, продвижение здорового образа жизни и улучшение качества медицинских услуг. По последнему пункту уже наблюдаются улучшения, например, время ожидания пациентом врача значительно сократилось, введены различные электронные форматы записи на прием, внешний облик ряда поликлиник изменился в лучшую сторону. Но мне кажется, самое главное во всей этой истории – горящие глаза медперсонала, ориентированные на изменения. В нашей деятельности мы должны стремиться к тому, чтобы уровень оказания медицинских услуг в «атомных» городах был для остальных образцом и примером», - отметил Алексей Лихачёв в своем приветственном слове.

На заседании выступил депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Петров. Он рассказал, что связь между Госкорпорацией «Росатом», ФМБА России и Государственной Думой по улучшению качества медицинских услуг в «атомных» городах налажена.

«Многие проблемные вопросы в области здравоохранения в наших городах без изменения законодательства не сдвинутся с мертвой точки. Вопрос серьезный, требующий совместной работы, доскональных проработок и много времени. На сегодняшний день в этом направлении ведется систематическая и планомерная работа усилиями созданной рабочей группы», - отметил А. Петров.

Владимир Уйба выступил с докладом на тему «О плане проведения года здоровья, здорового образа жизни и охраны труда в атомной отрасли». Докладчик отметил, что ФМБА России активно сотрудничает с Госкорпорацией «Росатом» по внедрению принципов бережливости в медучреждениях городов атомной промышленности. Так, за два года тесного сотрудничества было реализовано свыше 150 проектов в рамках «Бережливой поликлиники». Для оперативного руководства, сопровождения и контроля был создан центр управления проектами ФМБА России.

«Однако в ходе реализации мероприятий по «Бережливой поликлинике» мы столкнулись с рядом проблем: необходимостью модернизации материально-технической базы, дефицитом медицинских кадров и необходимостью совершенствования механизмов финансирования учреждений системы ФМБА России. В течение 2019 года будет разрабатываться модель территориального управления здоровьем населения, будет создан новый стандарт. В качестве пилотной площадки предлагаем рассмотреть Свердловскую область: город Заречный и два ЗАТО – Лесной и Новоуральск. Механизмы, отработанные на этой площадке, будут транслироваться и на другие территории», - сказал В. Уйба.

О деятельности Комиссии по здравоохранению Общественного совета Госкорпорации «Росатом» рассказал председатель Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, сопредседатель Всероссийского союза общественных организаций пациентов Ян Власов.

«В рамках совершенствования амбулаторно-поликлинической помощи мы подготовили проект создания новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, и подали предложения по внесению изменений в законы и нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания медицинской помощи жителям в регионах. Мы также подали предложения в Национальный проект «Здравоохранение», сделали дорожную карту «Индикативные сроки подачи, рассмотрения и согласования частной концессионной инициативы», внесли предложения в «Стратегию развития здравоохранения Российской Федерации до 2025 года». На различных площадках сейчас обсуждаются еще более 20 других вспомогательных документов и презентационных материалов. Мы регулярно проводим мероприятия с Общественной палатой и с Государственной Думой СФ РФ», - доложил он.

Вторая часть заседания была посвящена вопросам ядерного наследия и реализации основ государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации. В частности, о подходах Росатома, использованных при разработке концепции национальной системы управления ядерно и радиационно опасными объектами (ЯРОО) наследия, рассказал начальник Управления разработки и реализации программ реабилитации объектов наследия Госкорпорации «Росатом» Александр Абрамов. Он описал разработанные Росатомом четыре основных аспекта управления наследием: нормативно-правовое регулирование; определение границ ответственности; централизованное управление (то есть создание специализированной организации - национального оператора, которая консолидирует все объекты наследия); определение модели финансирования.

«Целевым результатом по первому направлению мы видим принятие федерального закона, который бы зафиксировал основы и принципы управления объектами наследия. На сегодняшний день подготовлена вторая редакция концепции закона, в апреле 2019 года запланировано направить документ на второй круг согласования в федеральные органы исполнительной власти», - отметил А. Абрамов.

В этом же тематическом блоке выступил Сергей Адамчик. Он рассказал о реализации Основ государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу.

В ходе заседания были также затронуты прочие темы (организация празднования юбилея Первой в мире АЭС в г. Обнинске Калужской области; организация Международного общественного форума-диалога; проведение круглых столов, посвященных деятельности общественных экологических инспекторов в области охраны окружающей среды и рационального природопользования и др.), а также различные аспекты текущей деятельности Общественного совета.

В конце заседания состоялась торжественная церемония передачи Алексею Лихачеву награды «Серебряный лучник» за корпоративную социальную ответственность, врученную Госкорпорации «Росатом» за реализацию проектов «#Росатомвместе» и «#10песенатомныхгородов». Награду глава Росатома получил из рук исполнителей проектов – директора Некоммерческого партнерства «Атомные города» Марины Фроловой и музыкального продюсера Тимура Ведерникова.

Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом»