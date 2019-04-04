РусГидро начинает комплексную модернизацию первой гидроаккумулирующей электростанции России

РусГидро приступает к комплексной модернизации Кубанской ГАЭС в Ставропольском крае – старейшей гидроаккумулирующей электростанции России. Результатом полной замены оборудования и реконструкции гидротехнических сооружений станет продление срока службы станции и увеличение ее мощности. Работы будут проведены в рамках реализации Программы комплексной модернизации РусГидро.

Кубанская ГАЭС мощностью 15,9 МВт в турбинном режиме и 14,4 МВт насосном режиме является головной электростанцией Каскада Кубанских ГЭС и работает в режиме сезонного регулирования. В летний паводковый период станция функционирует в турбинном режиме, заполняя Кубанское водохранилище водой, подступающей из Большого Ставропольского канала. В зимний меженный период Кубанская ГАЭС переключается в насосный режим, подавая воду из водохранилища в канал и обеспечивая тем самым работу остальных девяти гидроэлектростанций каскада.

Первые гидроагрегаты Кубанской ГАЭС были введены в эксплуатацию более 50 лет назад – в декабре 1968 года. К настоящему времени ее оборудование устарело и достигло высокой степени износа. Проведенное комплексное обследование показало необходимость модернизации станции. Планируется полностью заменить все гидросиловое, гидромеханическое и электротехническое оборудование: обратимые гидроагрегаты, затворы, силовые трансформаторы, сороудерживающие решетки. Вместо существующего открытого распределительного устройства будет установлено современное комплектное распределительное устройство, работы по его монтажу уже начаты.

Особенность Кубанской ГАЭС – здание станции, которое размещено на дне водохранилища и соединено с берегом мостом. Такая конструкция здания станции затрудняет его реконструкцию, в связи с чем проектной организацией было принято решение о строительстве нового здания ГАЭС на берегу Кубанского водохранилища.

Основной объем работ по модернизации станции планируется выполнить в 2019-2023 годах.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.