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Модернизация

Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа – "Каббалкэнерго" проводят ремонт электросетевого оборудования

Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа – Каббалкэнерго проводят ремонт электросетевого оборудования

5 апреля 2019, 12:45
Рубрика: Модернизация
Метки: КАББАЛКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Энергетики филиала МРСК Северного Кавказа - «Каббалкэнерго» (входит в ГК «Россети») проводят плановый ремонт основного электросетевого оборудования.

4 апреля в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики на 10 опорах воздушных линий электропередачи 110 кВ, от которых запитаны потребители селения Каменномост, произведена замена дефектных изоляторов и монтаж птицезащитных устройств.

Всего в этом году специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - «Каббалкэнерго» планируют отремонтировать 417,7 км линий электропередачи 0,4 – 110 кВ, 20 выключателей 35-110 кВ, выполнить капитальный ремонт 300 трансформаторных подстанций 10-0,4 кВ, заменить 5742 изолятора, 357,9 км провода, 1550 опор на линиях 0,4-110 кВ.

На выполнение мероприятий ремонтной программы 2019 года планируется направить 199,4 млн рублей.

«Вопросы качества, надежности электроснабжения потребителей приоритетны для нас, поэтому мы подготовили оптимальную ремонтную программу и выполним ее, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей на территории Кабардино-Балкарской Республики», – отметил директор филиала «Каббалкэнерго» Муртаз Каров.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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