Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа – "Каббалкэнерго" проводят ремонт электросетевого оборудования

Интервью с генеральным директором ООО "ХКА"
Аркадий Рудой: "Мы создали команду, которая хочет делать по-настоящему качественный кабель"
5 апреля 2019, 12:45
Рубрика: Модернизация
Метки: КАББАЛКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Энергетики филиала МРСК Северного Кавказа - «Каббалкэнерго» (входит в ГК «Россети») проводят плановый ремонт основного электросетевого оборудования.
4 апреля в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики на 10 опорах воздушных линий электропередачи 110 кВ, от которых запитаны потребители селения Каменномост, произведена замена дефектных изоляторов и монтаж птицезащитных устройств.
Всего в этом году специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - «Каббалкэнерго» планируют отремонтировать 417,7 км линий электропередачи 0,4 – 110 кВ, 20 выключателей 35-110 кВ, выполнить капитальный ремонт 300 трансформаторных подстанций 10-0,4 кВ, заменить 5742 изолятора, 357,9 км провода, 1550 опор на линиях 0,4-110 кВ.
На выполнение мероприятий ремонтной программы 2019 года планируется направить 199,4 млн рублей.
«Вопросы качества, надежности электроснабжения потребителей приоритетны для нас, поэтому мы подготовили оптимальную ремонтную программу и выполним ее, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей на территории Кабардино-Балкарской Республики», – отметил директор филиала «Каббалкэнерго» Муртаз Каров.