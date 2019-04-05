Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа – "Каббалкэнерго" проводят ремонт электросетевого оборудования

Энергетики филиала МРСК Северного Кавказа - «Каббалкэнерго» (входит в ГК «Россети») проводят плановый ремонт основного электросетевого оборудования.

4 апреля в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики на 10 опорах воздушных линий электропередачи 110 кВ, от которых запитаны потребители селения Каменномост, произведена замена дефектных изоляторов и монтаж птицезащитных устройств.



Всего в этом году специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - «Каббалкэнерго» планируют отремонтировать 417,7 км линий электропередачи 0,4 – 110 кВ, 20 выключателей 35-110 кВ, выполнить капитальный ремонт 300 трансформаторных подстанций 10-0,4 кВ, заменить 5742 изолятора, 357,9 км провода, 1550 опор на линиях 0,4-110 кВ.



На выполнение мероприятий ремонтной программы 2019 года планируется направить 199,4 млн рублей.