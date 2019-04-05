Туристский кластер стоимостью более 4 млрд рублей создадут на севере Красноярского края

Планируется, что Норильск станет центром культурно-познавательного, промышленного туризма, Дудинка - событийного, этнографического туризма, плато Путорана - экстремального и экологического

Туристско-рекреационный кластер "Арктический" с объемом инвестиций более 4 млрд рублей планируют создать в Красноярском крае. В него войдут территории Норильска, Дудинки и таймырского плато Путорана, сообщил в пятницу ТАСС заместитель директора Агентства развития Норильска Максим Миронов.

"Мы уже приступили к реализации проекта, сейчас разрабатывается концепция. Совместно с агентством по туризму края, администрациями Норильска и Таймырского района будет сформирована заявка в Федеральную целевую программу "Внутреннего и въездного туризма". Предварительная стоимость инвестиционных проектов в рамках создания кластера составит 4 млрд рублей. Из них 1 млрд планируется привлечь за счет ФЦП", - сказал Миронов, он добавил, что сумма частных инвестиций в перспективе увеличится.

По его словам, инвестиции будут направлены на развитие инфраструктуры: строительство речных причалов, автодорог, бизнес-отелей. "На плато Путорана планируется построить возобновляемые источники энергии", - добавил Миронов.

Планируется, что Норильск станет центром культурно-познавательного, промышленного туризма, Дудинка - событийного, этнографического туризма, плато Путорана - экстремального и экологического.

Ранее руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина сообщала ТАСС, что сейчас власти региона разрабатывают комплексный план развития туризма на севере края с оценочным объемом инвестиций в 4 млрд рублей.

Агентство развития Норильска учреждено администрацией города, компанией "Норникель" и благотворительным фондом Владимира Потанина в 2017 году в целях создания благоприятных условий для устойчивого социально-экономического развития, повышения качества жизни норильчан, формирования позитивной социальной среды и роста человеческого капитала.

ТАСС